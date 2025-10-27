Прокуратура осадила захотевшую нажиться на жильцах волгоградскую предпринимательницу

В Волгограде после вмешательства прокуратуры предприниматель отказалась от исковых требований к жильцам многоквартирного дома. Ранее предприимчивая женщина предъявила жильцам домов №17 и 19 на улице Маршала Еременко иск о взыскании неосновательного обогащения в связи с тем, что общедомовой трубопровод находится в нежилом помещении, которое принадлежит волгоградке на праве собственности.
Прокуратура региона в целях защиты интересов жильцов вступила в процесс по гражданскому делу в качестве третьего лица.
Как рассказала официальный представитель прокуратуры Волгоградской области Оксана Черединина, в ходе очередного судебного заседания индивидуальный предприниматель отказалась от предъявленных исковых требований, в связи с чем производство по гражданскому делу было прекращено.