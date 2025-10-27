Общество

TVIL включил Волгоград в топ-10 городов для новогоднего отдыха

Общество 27.10.2025 19:20
По данным сервиса бронирования отелей и квартир TVIL.RU, Волгоград вошел в десятку самых востребованных туристических направлений на зимние праздники среди городов-миллионников. Как сообщили в комитете экономической политики и развития Волгоградской области,  путешественники уже бронируют жилье на предстоящие зимние каникулы на срок от 2 до 5 ночей. Стоимость проживания составляет от 3,2 до 6 тыс. рублей в сутки. Помимо Волгограда в топ-10 вошли Санкт-Петербург, Москва, Казань, Краснодар, Нижний Новгород, Екатеринбург, Самара, Воронеж, Ростов-на-Дону.

Напомним, за девять месяцев 2025 года Волгоградскую область посетили более 1,63 млн человек, что на 7,7% больше, чем годом ранее. К 2030 году турпоток планируют увеличить до 3 млн человек, к 2036 году — до 5,4 млн.

Фото администрации Волгоградской области

Материал опубликован в рамках спецпроекта ИА «Высота 102» «Развитие Волгоградской области»

