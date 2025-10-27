Необычное приключение ожидало пассажиров круизного лайнера «Россия», который сегодня, 27 октября, неожиданно бросил якорь напротив села Щербаковка Камышинского района Волгоградской области. Как рассказали в природном парке «Щербаковский», ничего не подозревающим путешественникам предложили поучаствовать в двухчасовом туре по самому живописному месту парка – Щербаковской балке.
Кроме того, лайнер подошел вплотную к загадочным скалам «Столбичи» — одному из самых экзотичных мест на Волге, где открываются волшебные панорамы на скалистые обрывы и утесы правого берега Волгоградского водохранилища.
В природном парке признались, что этот сюрприз для путешественников они держали в секрете несколько месяцев. А все происходящее стало приятной неожиданностью для пассажиров лайнера, которые оказались в восторге от незапланированной высадки на берег.
Это событие, к слову, официально закрыло туристический сезон в природном парке. Однако здесь уверяют, что и для следующего сезона уже придумали новые необычные туры.
Фото природный парк «Щербаковский» VK.com