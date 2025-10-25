В Волгограде подростки «как в кино» угнали автомобиль, но не ушли от полиции





В Тракторозаводском районе Волгограда полиция по горячим следам раскрыла пропажу автомобиля. Как выяснилось, машину по примеру героев популярных блокбастеров угнали покататься подростки, замкнув контакты зажигания. Об исчезновении «ВАЗ-2106» в полицию сообщил 49-летний владелец автомобиля.

- В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и задержали 17-ти и 18-летнего местных жителей. По предварительным данным, задержанные, решив покататься на чужой машине, сломав ручку автомобиля, проникли в салон и путем смыкания проводов завели транспортное средство, - сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Отметим, по факту угона полицейскими возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ. Молодые люди взяты под стражу.

Фото из архива ИА «Высота 102»