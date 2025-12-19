Волгоградцы ждут вопрос о Сталинграде на большом разговоре с Путиным





26% опрошенных волгоградцев полагают, что на прямой линии с Владимиром Путиным прозвучит вопрос о переименовании Волгограда в Сталинград, который зададут представители региональных СМИ, отправившиеся накануне в столицу для участия в мероприятии. Такие данные сообщает V102.RU со ссылкой на итоги опроса в своем Telegram-канале.

Напомним, прямой эфир пройдет 19 декабря в 12:00. Владимир Путин подведет итоги уходящего года и ответит на вопросы журналистов и жителей страны.

Еще 20% опрошенных будет ожидать вопроса от журналистов на тему смены московского времени в регионе. А 18% читателей думают, что будет поднята тема обмеления Волги.

Остальные участники опроса предполагают, что СМИ озвучат еще целый ряд вопросов, являющихся злободневными для региона: это бездомные собаки, коммунальные проблемы Котово, остров Сарпинский, Кача. Также волгоградцы ожидают, что главе государства могут задать вопрос про Америку.

Фото kremlin.ru