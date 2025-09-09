Общество

Молодежь «Красного октября» приняла участие в фестивале #ТриЧетыре

09.09.2025
В рамках молодежного фестиваля команда металлургического завода выступила на различных соревновательных площадках, забрав серебро в одной из тематических номинаций. Также была организована работа профориентационного стенда предприятия.
Сотрудники завода принимали участие в соревновательной программе в номинации «Работающая молодежь». Лучший результат показал инженер технологического управления Денис Масарыгин, который занял второе место на площадке «34 Мой бизнес».
– В рамках мероприятия для нас подготовили интересные бизнес-кейсы, организовали встречи со спикерами – успешными молодыми предпринимателями региона. Получил ценный опыт и приобрел много новых друзей, – рассказал Денис.
Молодежь предприятия также попробовала свои силы на площадках «Удачный кадр», «Арт-галерея», «Киберспорт», «Мода на Волге», «Молодежный IQ-марафон» и «Игры ГТО». Своими впечатлениями поделилась ведущий специалист дирекции по снабжению Анастасия Губарева:
– Мероприятие поразило своим масштабом. Созданы все условия, для того чтобы каждый смог показать себя и свои возможности. Отлично провели с коллегами время в неформальной обстановке, почувствовали себя еще более дружными и сплоченными.
Профориентационный стенд «Красного октября» стал частью большой площадки металлургического кластера «Профессионалитета». Все желающие могли сыграть в деловую игру, направленную на знакомство с предприятием, а также получить информацию об образовательных программах, по которым готовят профильных для завода специалистов.
Напомним, команда металлургического предприятия принимала участие в фестивале #ТриЧетыре второй год подряд. В настоящее время на «Красном октябре» активно развивается молодежное движение – молодые сотрудники являются постоянными участниками не только корпоративных, но и межзаводских, городских, всероссийских соревнований различной направленности.
Фото: «Красный октябрь».
Реклама. АО «Корпорация Красный октябрь», ИНН 3459080648, erid: F7NfYUJCUneTSUKLqUUT

