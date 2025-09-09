В Волгограде малыш госпитализирован после прогулки в парке «Героев-лётчиков»





9 сентября в Дзержинском районе Волгограда 4-летний ребёнок получил тяжёлые травмы, играя на территории детского городка парка «Героев-лётчиков». Мальчик упал с горки и потерял сознание.

По информации очевидцев, к малышу тут же подбежали взрослые и начали оказывать первую помощь. Из-за того, что несовершеннолетний не шевелился, окружающие сразу же заподозрили серьёзный перелом. На место были вызваны медики.

В комитете здравоохранения Волгоградской области подтвердили факт госпитализации ребёнка, получившего травмы головы на территории зоны отдыха.

- Мальчик проходит лечение в нейрохирургическом отделении больницы №7. Его состояние оценивается как средней степени тяжести, - подчеркнули в пресс-службе облздрава.

Отдельно в профильном комитете также прокомментировали информацию, поступившую от очевидцев, о том, что прибывшие медработники оказались смущены характером травмы и могли некачественно оказать первую медицинскую помощь. По данным региональных властей, была оперативно проведена проверка, в ходе которой установлено, что врачи действовали в строгом соответствии с инструкциями.

Отметим, редакция уточняет информацию об обстоятельствах травмирования ребёнка, а также о техническом состоянии игрового комплекса в администрации Волгограда.

Фото: ДТП и ЧП Волгоград / t.me