«Так и живём»: в Волгограде подвал разрушающегося общежития превратился в адское болото

В Кировском районе Волгограда жильцы экс-общежития «Химпрома» по адресу: ул. Быстрова, д. 84, вновь вынуждены бить тревогу из-за разраставшейся коммунальной катастрофы. Накануне разрушающееся здание затопило кипятком.





- Подвал стоит всклень заполненный. Чтобы вы понимали – глубина там больше человеческого роста, и вода вот-вот начнёт выливаться наружу через вентиляционное отверстие в цоколе здания, — рассказала журналистам одна из жительниц дома.

По информации собственников, подвал уходит под воду второй раз за месяц.

- В середине августа произошло то же самое. Специалисты УК производили ремонт сгнивших труб, однако завершить работы им не удалось. Кипяток вырвался из-под контроля и заставил слесарей ретироваться, — добавила представительница актива МКД.

Тогда из-за произошедшего дом накануне 1 сентября остался без горячей воды.

Завершить восстановление сетей специалистов пытались сподвигнуть всем миром. К ситуации подключился муниципальный жилищный надзор, а также прокуратура Кировского района Волгограда. В результате 3 сентября коммунальщики всё же подлатали коммуникации. Но радость собственников оказалась недолгой.

- Вы представляете, прошли всего пара дней, и вновь авария. Вновь подвал затоплен сотнями кубометров кипятка. У нас перекрытия и так расползаются, из несущих стен вываливаются кирпичи. Мы боимся, что в один из дней мы ляжем спать и попросту не проснёмся. Провалимся в этот самый подвал с кипятком со всеми вещами и перекрытиями.

Помимо адского болота в подвале, собственники жалуются, что текут и стояки.





- Всё льётся, течёт, просачивается, затопляя общедомовые помещения и комнаты на этажах. И что делать, мы не знаем. Расселять нас, несмотря на решение суда и требования прокуратуры, никто не спешит. УК объективно заменить все разваливающиеся коммуникации в доме не сможет, да и не захочет ведь, дом уже приговорён под снос. А что нам делать-то? Как в таких условиях жить здесь ведь и пенсионеры и многодетные, - задаётся вопросом женщина.

По словам волгоградки, жители на прошлой неделе были в отделе ЖКХ районной администрации, где откровенно заявили, что вопрос стоит не только о горячем водоснабжении экс-общежития, но и в запуске отопительного сезона. Ветхие трубы могут этого не выдержать.

Информацию о крайне тяжёлой ситуации в МКД журналистам подтвердили и в обслуживающей компании.

- Дом очень сложный. Слесаря элементарно не могут найти в подвале целого участка трубы, чтобы подвариться. Всё везде как фольга. Только тронешь – рассыпается. Как мне кажется, реально решить ситуацию можно лишь скорейшим расселением, — подчеркнул руководитель субподрядной организации.

В свою очередь в прокуратуре Кировского района Волгограда настаивают, что управляющая компания кривит душой и делает далеко не всё, что положено в сложившиеся аварийной ситуации.





- В ходе проведенного осмотра подвального помещения вышеуказанного МКД выявлено его затопление в связи с ненадлежащим состоянием инженерных коммуникаций. Более того, меры по осушению подвального помещения, его дезинфекции и дезинсекции, также как и ремонту коммуникаций компанией «Парадигма» не приняты. Выявленные нарушения включены в представление в адрес директора организации, — говорится в ответе надзорного ведомства на жалобы собственников.

Отметим, пока одни не могут починить аварийные коммуникации, а другие расселить дом, волгоградцы вынуждены смириться с жизнью в постоянной опасности и с ужасом ожидать наступления зимнего сезона.

Фото и видео: жители аварийного общежития

Коллаж: Алексей Костяков с использованием фрагментов, подготовленных искусственным интеллектом