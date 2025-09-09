Расследования

Подрядчика скандального благоустройства набережной в Калаче-на-Дону обвиняют в хищениях

Расследования 09.09.2025 11:26
0
09.09.2025 11:26


В Волгоградской области в многомиллионном мошенничестве при реализации контракта по благоустройству территории Петровской набережной в Калаче-на-Дону обвиняется руководитель подрядной компании. Об этом, как передает V102.RU, сообщили сегодня, 9 сентября, в СУ СКР по региону.

Напомним, что в начале сентября текущего года о разрушении Петровской набережной в Калаче-на-Дону, на которую ушли миллионы, сообщил Народный фронт. Активисты отметили, что набережную благоустроили в 2021 году в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», однако в 2023 году после паводка уложенная здесь брусчатка стала разрушаться. Сейчас набережная представляет собой печальное зрелище. Народный фронт Волгоградской области обратился в прокуратуру с просьбой отреагировать на бездействие властей.

В СК сообщают, что руководителя подрядной организации обвиняют по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершённое лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере). Расследованием уголовного дела занимался следственный отдел по Центральному району города Волгограда регионального управления СК России.

По данным следствия, подрядная организация заключила муниципальный контракт по благоустройству набережной  в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жильё и городская среда». Стоимость работ составила более 89 миллионов рублей. Однако, как выяснилось, директор подрядной организации из корыстных побуждений внесла в акты выполненных работ были внесены заведомо ложные сведения о фактическом объёме строительства. Часть предусмотренных контрактом работ не было выполнено, однако в документацию они были включены в полном объёме. На основании подложных актов подрядчику перечислены денежные средства, в том числе за невыполненные работы.

- Согласно заключению судебной экспертизы, сумма ущерба, причинённого государственному заказчику, составила свыше 7,8 миллионов рублей, что в соответствии с действующим законодательством относится к особо крупному размеру. Похищенными средствами обвиняемая распорядилась по своему усмотрению, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

Согласно данным госзакупок, благоустройством набережной в Калаче-на-Дону занималось ООО «Гринпарк», директором которого является Елена Зеленина. Общая сумма контракта составила 89 миллионов 660 тысяч рублей. Информация о его завершении была опубликована в декабре 2022 года.

В настоящее время расследование завершено. Обвиняемая и её защитник ознакомились с материалами уголовного дела, которое готовится к направлению в суд для рассмотрения по существу. Фигурантка уголовного дела находится под домашним арестом.

Фото: Народный фронт /t.me

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
09.09.2025 13:48
Расследования 09.09.2025 13:48
Комментарии

0
Далее
Расследования
09.09.2025 12:53
Расследования 09.09.2025 12:53
Комментарии

0
Далее
Расследования
09.09.2025 12:18
Расследования 09.09.2025 12:18
Комментарии

0
Далее
Расследования
09.09.2025 10:24
Расследования 09.09.2025 10:24
Комментарии

0
Далее
Расследования
09.09.2025 09:47
Расследования 09.09.2025 09:47
Комментарии

0
Далее
Расследования
09.09.2025 09:00
Расследования 09.09.2025 09:00
Комментарии

0
Далее
Расследования
08.09.2025 18:48
Расследования 08.09.2025 18:48
Комментарии

0
Далее
Расследования
08.09.2025 13:55
Расследования 08.09.2025 13:55
Комментарии

0
Далее
Расследования
08.09.2025 12:09
Расследования 08.09.2025 12:09
Комментарии

0
Далее
Расследования
06.09.2025 09:20
Расследования 06.09.2025 09:20
Комментарии

0
Далее
Расследования
05.09.2025 20:05
Расследования 05.09.2025 20:05
Комментарии

0
Далее
Расследования
05.09.2025 18:30
Расследования 05.09.2025 18:30
Комментарии

0
Далее
Расследования
05.09.2025 11:27
Расследования 05.09.2025 11:27
Комментарии

0
Далее
Расследования
05.09.2025 09:06
Расследования 05.09.2025 09:06
Комментарии

0
Далее
Расследования
05.09.2025 08:05
Расследования 05.09.2025 08:05
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

14:16
«Требуем его ареста»: родственники погибших в Белом море волгоградцев считают виновником трагедии организатора походаСмотреть фотографииCмотреть видео
13:57
В Волгограде альпинистов заметили на плечах Родины-материСмотреть фотографии
13:48
Полиция задержала устроившую резню на кухне волгоградкуСмотреть фотографии
13:33
Молодежь «Красного октября» приняла участие в фестивале #ТриЧетыреСмотреть фотографии
13:10
В Волгограде фирму оштрафовали за прием на работу бывшего чиновникаСмотреть фотографии
12:53
Осужденного в ИК-12 в Волжском обвиняют в дезорганизации деятельности колонииСмотреть фотографии
12:28
«Война и мир» и «Анна Каренина» стали любимыми произведениями жителей Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:18
Волгоградку осудят за выпавшую из окна 5-летнюю дочьСмотреть фотографии
11:26
Подрядчика скандального благоустройства набережной в Калаче-на-Дону обвиняют в хищенияхСмотреть фотографии
10:31
В центре Волгограда покалечился юный байкер в ДТП с ретро-автоСмотреть фотографии
10:27
Под Волгоградом вручили ордена и медали родственникам погибших бойцов СВОСмотреть фотографии
10:24
УФСБ задержало двух волгоградцев за продажу тылового места на СВОСмотреть фотографии
09:47
Бастрыкин поручил возбудить дело о гибели троих волгоградцев в Белом мореСмотреть фотографии
09:36
«Львят» пока поберегут: власти рассказали подробности об обкатке трамвайного маршрута №2Смотреть фотографии
09:00
В Волгограде полиция задержала отчаянного грабителя-бегунаСмотреть фотографии
08:23
В Волгограде уничтожат 542 пачки сигаретСмотреть фотографии
08:11
В Госдуме предложили ввести «Карту Достоевского» для покупки книг детямСмотреть фотографии
07:28
В Волгограде в тестовом режиме запустили трамвай №2Смотреть фотографииCмотреть видео
06:59
Волгоградская область подтянулась в рейтинге трудаСмотреть фотографии
06:29
В Волгограде мэрия ищет специалистов для ремонта табло и камер на остановкахСмотреть фотографии
06:00
Доступ на Мамаев курган ограничат 11 и 21 сентябряСмотреть фотографии
22:48
В Волгограде на улице Пельше сгорела «четырнадцатая»Смотреть фотографии
21:48
На «Волгоград Арене» отметят юбилей легендарных матчей с «Манчестер Юнайтед»Смотреть фотографии
21:14
Меч короля Великобритании Георга VI вернулся в волгоградский музейСмотреть фотографии
20:55
Глава ЛНР наградил двух волонтеров из ВолжскогоСмотреть фотографии
20:28
В Волгограде простятся с преподавателем-юристом академического колледжаСмотреть фотографии
19:48
Жителей Волгоградской области предупредят о БПЛА с помощью SMSСмотреть фотографии
18:59
Жителей Михайловки предупредили об активности экстренных служб 23 сентябряСмотреть фотографии
18:48
Двоих волгоградцев оштрафовали за «обман» банкоматаСмотреть фотографии
18:13
Давка, прощай? Власти Волгограда анонсировали запуск трамвая №2 на ул. АнгарскойСмотреть фотографии
 