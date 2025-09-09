В Волгоградской области в многомиллионном мошенничестве при реализации контракта по благоустройству территории Петровской набережной в Калаче-на-Дону обвиняется руководитель подрядной компании. Об этом, как передает V102.RU, сообщили сегодня, 9 сентября, в СУ СКР по региону.

Напомним, что в начале сентября текущего года о разрушении Петровской набережной в Калаче-на-Дону, на которую ушли миллионы, сообщил Народный фронт. Активисты отметили, что набережную благоустроили в 2021 году в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», однако в 2023 году после паводка уложенная здесь брусчатка стала разрушаться. Сейчас набережная представляет собой печальное зрелище. Народный фронт Волгоградской области обратился в прокуратуру с просьбой отреагировать на бездействие властей.

В СК сообщают, что руководителя подрядной организации обвиняют по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершённое лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере). Расследованием уголовного дела занимался следственный отдел по Центральному району города Волгограда регионального управления СК России.

По данным следствия, подрядная организация заключила муниципальный контракт по благоустройству набережной в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жильё и городская среда». Стоимость работ составила более 89 миллионов рублей. Однако, как выяснилось, директор подрядной организации из корыстных побуждений внесла в акты выполненных работ были внесены заведомо ложные сведения о фактическом объёме строительства. Часть предусмотренных контрактом работ не было выполнено, однако в документацию они были включены в полном объёме. На основании подложных актов подрядчику перечислены денежные средства, в том числе за невыполненные работы.

- Согласно заключению судебной экспертизы, сумма ущерба, причинённого государственному заказчику, составила свыше 7,8 миллионов рублей, что в соответствии с действующим законодательством относится к особо крупному размеру. Похищенными средствами обвиняемая распорядилась по своему усмотрению, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

Согласно данным госзакупок, благоустройством набережной в Калаче-на-Дону занималось ООО «Гринпарк», директором которого является Елена Зеленина. Общая сумма контракта составила 89 миллионов 660 тысяч рублей. Информация о его завершении была опубликована в декабре 2022 года.

В настоящее время расследование завершено. Обвиняемая и её защитник ознакомились с материалами уголовного дела, которое готовится к направлению в суд для рассмотрения по существу. Фигурантка уголовного дела находится под домашним арестом.

Фото: Народный фронт /t.me