УФСБ задержало двух волгоградцев за продажу тылового места на СВО

В Волгограде сотрудники УФСБ задержали двух местных жителей, которые за 1,3 миллиона рублей пытались продать участнику СВО должность в тыловом подразделении, передает V102.RU.

- Установлено, что волгоградцы 57 и 45 лет за денежное вознаграждение предложили помощь своему знакомому, подписавшему контракт с МО РФ для участия в СВО. За 1 млн 300 тысяч они пообещали, якобы, используя свои связи, устроить мужчину на должность в тыловом подразделении, не принимающем участие в боевых действиях на линии боевого соприкосновения, однако, были задержаны при получении одной из частей денежных средств, - сообщили в пресс-службе УФСБ России по Волгоградской области.

В отношении задержанных по материалам УФСБ СУ СК России по Волгоградской области возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК России (Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). Максимальное наказание по этой статье составляет до 10 лет лишения свободы.

По решению суда одному из фигурантов избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Второй заключен под стражу сроком на два месяца.