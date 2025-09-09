Полиция задержала устроившую резню на кухне волгоградку





В Котельниковском районе Волгоградской области полицейские задержали 41-летнюю женщину, устроившую резню на кухне. 2 сентября волгоградка пыталась нанести увечья 39-летнему сожителю.

- В ходе совместного распития спиртных напитков и возникшего бытового конфликта женщина схватила нож и нанесла им два удара в область спины своему сожителю, — сообщили журналистам в ГУ МВД России по Волгоградской области.

Спасти жизнь мужчине во многом удалось благодаря своевременно прибывшим на место медикам. У пострадавшего была диагностирована проникающая колото-резаная рана грудной клетки и живота.

Отметим, возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью. Решается вопрос о помещении подозреваемой в СИЗО.