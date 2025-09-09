Расследования

Полиция задержала устроившую резню на кухне волгоградку

Расследования 09.09.2025 13:48
0
09.09.2025 13:48


В Котельниковском районе Волгоградской области полицейские задержали 41-летнюю женщину, устроившую резню на кухне. 2 сентября волгоградка пыталась нанести увечья 39-летнему сожителю.

- В ходе совместного распития спиртных напитков и возникшего бытового конфликта женщина схватила нож и нанесла им два удара в область спины своему сожителю, — сообщили журналистам в ГУ МВД России по Волгоградской области.

Спасти жизнь мужчине во многом удалось благодаря своевременно прибывшим на место медикам. У пострадавшего была диагностирована проникающая колото-резаная рана грудной клетки и живота.

Отметим, возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью. Решается вопрос о помещении подозреваемой в СИЗО.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
09.09.2025 12:53
Расследования 09.09.2025 12:53
Комментарии

0
Далее
Расследования
09.09.2025 12:18
Расследования 09.09.2025 12:18
Комментарии

0
Далее
Расследования
09.09.2025 11:26
Расследования 09.09.2025 11:26
Комментарии

0
Далее
Расследования
09.09.2025 10:24
Расследования 09.09.2025 10:24
Комментарии

0
Далее
Расследования
09.09.2025 09:47
Расследования 09.09.2025 09:47
Комментарии

0
Далее
Расследования
09.09.2025 09:00
Расследования 09.09.2025 09:00
Комментарии

0
Далее
Расследования
08.09.2025 18:48
Расследования 08.09.2025 18:48
Комментарии

0
Далее
Расследования
08.09.2025 13:55
Расследования 08.09.2025 13:55
Комментарии

0
Далее
Расследования
08.09.2025 12:09
Расследования 08.09.2025 12:09
Комментарии

0
Далее
Расследования
06.09.2025 09:20
Расследования 06.09.2025 09:20
Комментарии

0
Далее
Расследования
05.09.2025 20:05
Расследования 05.09.2025 20:05
Комментарии

0
Далее
Расследования
05.09.2025 18:30
Расследования 05.09.2025 18:30
Комментарии

0
Далее
Расследования
05.09.2025 11:27
Расследования 05.09.2025 11:27
Комментарии

0
Далее
Расследования
05.09.2025 09:06
Расследования 05.09.2025 09:06
Комментарии

0
Далее
Расследования
05.09.2025 08:05
Расследования 05.09.2025 08:05
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

14:16
«Требуем его ареста»: родственники погибших в Белом море волгоградцев считают виновником трагедии организатора походаСмотреть фотографииCмотреть видео
13:57
В Волгограде альпинистов заметили на плечах Родины-материСмотреть фотографии
13:48
Полиция задержала устроившую резню на кухне волгоградкуСмотреть фотографии
13:33
Молодежь «Красного октября» приняла участие в фестивале #ТриЧетыреСмотреть фотографии
13:10
В Волгограде фирму оштрафовали за прием на работу бывшего чиновникаСмотреть фотографии
12:53
Осужденного в ИК-12 в Волжском обвиняют в дезорганизации деятельности колонииСмотреть фотографии
12:28
«Война и мир» и «Анна Каренина» стали любимыми произведениями жителей Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:18
Волгоградку осудят за выпавшую из окна 5-летнюю дочьСмотреть фотографии
11:26
Подрядчика скандального благоустройства набережной в Калаче-на-Дону обвиняют в хищенияхСмотреть фотографии
10:31
В центре Волгограда покалечился юный байкер в ДТП с ретро-автоСмотреть фотографии
10:27
Под Волгоградом вручили ордена и медали родственникам погибших бойцов СВОСмотреть фотографии
10:24
УФСБ задержало двух волгоградцев за продажу тылового места на СВОСмотреть фотографии
09:47
Бастрыкин поручил возбудить дело о гибели троих волгоградцев в Белом мореСмотреть фотографии
09:36
«Львят» пока поберегут: власти рассказали подробности об обкатке трамвайного маршрута №2Смотреть фотографии
09:00
В Волгограде полиция задержала отчаянного грабителя-бегунаСмотреть фотографии
08:23
В Волгограде уничтожат 542 пачки сигаретСмотреть фотографии
08:11
В Госдуме предложили ввести «Карту Достоевского» для покупки книг детямСмотреть фотографии
07:28
В Волгограде в тестовом режиме запустили трамвай №2Смотреть фотографииCмотреть видео
06:59
Волгоградская область подтянулась в рейтинге трудаСмотреть фотографии
06:29
В Волгограде мэрия ищет специалистов для ремонта табло и камер на остановкахСмотреть фотографии
06:00
Доступ на Мамаев курган ограничат 11 и 21 сентябряСмотреть фотографии
22:48
В Волгограде на улице Пельше сгорела «четырнадцатая»Смотреть фотографии
21:48
На «Волгоград Арене» отметят юбилей легендарных матчей с «Манчестер Юнайтед»Смотреть фотографии
21:14
Меч короля Великобритании Георга VI вернулся в волгоградский музейСмотреть фотографии
20:55
Глава ЛНР наградил двух волонтеров из ВолжскогоСмотреть фотографии
20:28
В Волгограде простятся с преподавателем-юристом академического колледжаСмотреть фотографии
19:48
Жителей Волгоградской области предупредят о БПЛА с помощью SMSСмотреть фотографии
18:59
Жителей Михайловки предупредили об активности экстренных служб 23 сентябряСмотреть фотографии
18:48
Двоих волгоградцев оштрафовали за «обман» банкоматаСмотреть фотографии
18:13
Давка, прощай? Власти Волгограда анонсировали запуск трамвая №2 на ул. АнгарскойСмотреть фотографии
 