«Война и мир» и «Анна Каренина» стали любимыми произведениями жителей Волгоградской области





К 197-й годовщине со дня рождения Льва Николаевича Толстого читательские предпочтения жителей Волгоградской области изучила цифровая экосистема МТС. По полученным данным, интерес к произведениям великого писателя в регионе в этом году вырос сразу на 17%.

Чаще всего к прозе классика обращаются волгоградцы и волгоградки в возрасте 35–44 лет. При этом у разных поколений нашлись свои любимые книги автора. Женщины 18–24 лет чаще всего выбирали повесть «Два гусара», мужчины 25–34 лет – «Басни Эзопа», женщины 35–44 лет – роман «Анна Каренина», мужчины той же возрастной группы – «Два гусара».

Среди женщин постарше популярностью пользуется сборник «Три "Метели". Новеллы русских классиков», а мужчины того же возраста чаще читали «Войну и мир». Среди старшего поколения и волгоградцы, и волгоградки чаще всего выбирали «Анну Каренину».

Региональный рейтинг любимых произведений Толстого возглавили: «Война и мир», «Анна Каренина», «Воскресение». Эксперты отмечают, что в Волгоградской области интерес к Толстому одинаково высок и у молодежи, и у зрелой аудитории. При этом лидеры читательских симпатий – «Анна Каренина» и «Война и мир» – совпадают с общероссийскими трендами.



