Общество

Под Волгоградом вручили ордена и медали родственникам погибших бойцов СВО

Общество 09.09.2025 10:27
0
09.09.2025 10:27


9 сентября в администрации Среднеахтубинского района Волгоградской области прошла церемония передачи высших государственных наград. Родственникам бойцов, погибших во время специальной военной операции по защите Донбасса, были вручены ордена и медали.

- Указом Президента Российской Федерации В.В. Путина за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, медалью Суворова награжден рядовой Виктор Дмитриевич Литвинов. Орденами Мужества награждены Игорь Игоревич Верховодкин, рядовые Роман Витальевич Орешкин и Эдуард Равильевич Чурмантаев, - сообщил на своей официальной странице в Telegram глава Среднеахтубинского района Николай Патрин.


Отметим, в мероприятии приняли участие жёны и дети, а также родители и другие близкие родственники погибших военнослужащих.

Фото: администрация Среднеахтубинского района

