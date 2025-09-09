



9 сентября в администрации Среднеахтубинского района Волгоградской области прошла церемония передачи высших государственных наград. Родственникам бойцов, погибших во время специальной военной операции по защите Донбасса, были вручены ордена и медали.

- Указом Президента Российской Федерации В.В. Путина за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, медалью Суворова награжден рядовой Виктор Дмитриевич Литвинов. Орденами Мужества награждены Игорь Игоревич Верховодкин, рядовые Роман Витальевич Орешкин и Эдуард Равильевич Чурмантаев, - сообщил на своей официальной странице в Telegram глава Среднеахтубинского района Николай Патрин.





Отметим, в мероприятии приняли участие жёны и дети, а также родители и другие близкие родственники погибших военнослужащих.

Фото: администрация Среднеахтубинского района