Волгоградку осудят за выпавшую из окна 5-летнюю дочь





В Тракторозаводском районе Волгограда завершено расследование уголовного дела о травмировании 5-летней девочки. 16 июня малышка выпала из окна на третьем этаже одного из МКД на ул. Ушакова. Произошедшее стало возможным из-за недосмотра 37-летней матери.

- Около 15:00 года обвиняемая, открыв настежь створку окна на кухне, пошла в ванную комнату. В это время ее 5-летняя дочь, оставшись без присмотра, при помощи стула забралась на подоконник и выпала из окна квартиры на третьем этаже, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области.

Девочка рухнула на грунтовое покрытие, однако это не сильно смягчило удар. Несовершеннолетней был причинён тяжкий вред здоровью.

В отношении волгоградки было возбуждено уголовное дело за причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Вину в произошедшем она полностью признала. В ближайшее время точку в деле предстоит поставить суду.

Отметим, по данным прокуратуры, с начала 2025 года в Волгоградской области получили травмы 23 ребёнка, оставшиеся без присмотра родителей. Пятеро несовершеннолетних погибли.