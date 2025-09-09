Расследования

Серийного вора и угонщика велосипедов осудили в Волгограде

Расследования 09.09.2025 19:57
Кировский районный суд Волгограда признал 41-летнего местного жителя виновным в серии краж велосипедов из подъездов жилых домов. Как сообщили V102.RU в прокуратуре региона, за пять таких доказанных эпизодов вора приговорили к 2,5 годам колонии строгого режима.

Установлено, что ранее судимый волгоградец воровал чужие велосипеды по ночам. Он выбирал самые дорогие модели и уезжал на них, а потом продавал. В общей сложности он получил за украденное у волгоградцев имущество более 90 тысяч рублей. Деньги он потратил на личные цели.

На суде мужчина полностью признал вину. Удовлетворены иски потерпевших о взыскании ущерба с фигуранта уголовного дела.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Фото из архива V102.RU

