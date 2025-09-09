Расследования

Бастрыкин поручил возбудить дело о гибели троих волгоградцев в Белом море

09.09.2025
Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту гибели людей по время похода по Белому морю в Карелии. Соответствующий доклад председатель СК РФ ждет от и.о. руководителя регионального управления Андрея Степанова. 

Как сообщили ИА «Высота 102» в СУ СК по республике Карелия, поводом послужило обращение родных погибших волгоградцев к главе СК РФ, которые попросили привлечь к ответственности организатора похода к Соловецким островам. По факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, следственными органами СК России по Республике Карелия в настоящее время уже  проводится проверка. Ранее в ведомстве приняли решение об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с гибелью людей. 

Напомним, трагедия в Белом море произошла 20 июля. Группа туристов из Волгограда планировали посетить Соловецкие острова, однако из-за испортившейся погоды на море начался шторм, и конечной цели достигли только двое из группы в 9 человек. Четверых спасли сотрудники МЧС, а трое пропали без вести. 

Пропавших искали не только профессиональные спасатели, но и волонтеры. 

23 июля около острова Варбарлуды в Белом море было найдено тело одного из пропавших – 24-летнего Владимира Бондарева. 31 июля было обнаружена мертвой туристка Валерия Пужняк. Ее тело прибило на остров Малые Кималище в Белом море. Последним нашли тело 39-летнего Виктора Зузанова. 

Как выяснилось, туристы перед походом не зарегистрировались в республиканском МЧС. Кроме того, они вышли в море, когда погода начинала портиться, а некоторые были без спасательных жилетов. Родные погибших волгоградцев винят в случившемся организатора сплава, выжившего в той страшной трагедии, который, по их словам, может продолжить заниматься оказанием опасных платных услуг. 

Фото Карельский Следком t.me

