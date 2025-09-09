В Волгограде альпинистов заметили на плечах Родины-матери





В Волгограде на Мамаевом кургане были замечены альпинисты на монументе «Родина-мать зовет!». Специалистов на плечах скульптуры можно было наблюдать утром 9 сентября.

Как сообщалось информагентством ранее, на сайте госзакупок велись торги по поиску подрядчика, который исполнит работы по проверке надежности и безопасности монумента. Заказчиком работ выступил музей-заповедник «Сталинградская битва», а начальная стоимость заказа составила почти 8 миллионов рублей.

По данным закупки, исполнителем выступил Волгоградский государственный технический университет. По-видимому, именно проведение указанных работ специалистами и проводится на монументе.





За эту сумму специалисты университета в течение всего 2025 года должны проводить детальный осмотр строительных конструкций с зарисовкой и замерами дефектов повреждений внутренней и внешней поверхностей скульптуры, гасителя колебаний меча, состояния канатов. Также запланирован контроль раскрытия трещин в железобетонных конструкциях монумента, отслеживание исправности контрольно-измерительных приборов.

Кроме того, исполнитель должен будет тестировать систему «меч-рука» с измерением контрольных параметров колебаний меча в течение первых трех суток после ураганных ветров, ливневых дождей, обледенения и других неблагоприятных условий.





В музее-панораме «Сталинградская битва» раньше также поясняли, что с момента открытия памятника-ансамбля на Мамаевом кургане в 1967 году Государственной комиссией была обозначена необходимость ежегодного обследования главного монумента «Родина-мать зовет!» с целью мониторинга его текущего технического состояния, что и делается ежегодно.

Фото: Андрей Поручаев / V102.RU