В Волгограде с высоты сняли гигантскую пробку в Дзержинском районе, где завершается реконструкция трамвайных путей вдоль улицы Ангарской. Как сообщает V102.RU, особенно сложная ситуация в час пик наблюдается на пересечении с улицами Новорядская и Продольная, откуда потоки машин пытаются вклиниться в забитую до отказала улицу Ангарскую.





По словам автомобилистов, такая картина наблюдается ежедневно в утренний и вечерний часы пик.

Напомним, что 9 сентября в Волгограде в тестовом режиме был запущен трамвайный маршрут №2 «Школа №36 – Детский центр». По мере завершения работ, как указывают, в мэрии, будет возобновлено движение и остальных трамвайных маршрутов.

Видео: Андрей Поручаев / t.me