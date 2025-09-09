Расследования

Воду из пруда с мертвой рыбой в Волгограде отправили на анализ

Расследования 09.09.2025 16:46
Причину гибели рыбы на Ангарском пруду в Волгограде выясняют специалисты. Как сообщили ИА «Высота 102» в облкомприроды, произведен отбор проб лабораторией РЦЭК. В настоящее время проводится анализ воды. 

Напомним, об экологическом бедствии на известном в городе водоеме стало известно на днях. Очевидцы сняли огромное количество мертвой рыбы – карасей, красноперок, окуней. Другая часть обитателей пруда – щуки, сазаны – выплыли на поверхность, пытаясь дышать. Прибились к берегу выползшие из своих укрытий раки. При этом над прудом стояла страшная вонь от уже начавшейся разлагаться рыбы. 

В комитете природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области ранее уточнили, что Ангарский пруд находится в ведении муниципалитета. Тем не менее ведомство занялось поиском источника загрязнения водоема, что, по всей вероятности, стало причиной гибели обитателей пруда. 

Видео «Клевая рыбалка» t.me

