В Волжском спасли двух пациентов благодаря почкам их братьев

Общество 09.09.2025 20:20
В Волгоградском областном уронефрологическом центре выполнены уникальные операции по пересадке почек пациентам, которые  ранее перенесли трансплантацию долей печени. Обе операции были выполнены от живых родственных доноров и завершились полным успехом, рассказали в облздраве.

Уникальность операций обусловлена тем, что обоим пациентам 32 и 43 лет ранее были выполнены операции трансплантации доли печени от прижизненных доноров. Одного оперировали за рубежом, а другого – в Москве в Российском национальном центре хирургии им. Акад. Б.В. Петровского.  

Однако через некоторое время у пациентов начались осложнения, которые привели к тяжелой почечной недостаточности. Ситуацию могла разрешить пересадка почки, выполненная в короткие сроки.

В центре мужчинам пересадили почки от братьев. Родственники после лапароскопических операций восстановились в короткие сроки.  

Благодаря уникальной комплексной стратегии лечения удалось спасти жизнь двух пациентов, все операции и послеоперационный период прошли у доноров и реципиентов без осложнений. Послеоперационные анализы у мужчин – как у здоровых людей. 

