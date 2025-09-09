«Лечили от ОРВИ»: врачи извлекли 134 магнита из ребенка в Волгограде

Волгоградские врачи спасли жизнь маленькой девочке, которая проглотила 134 магнитных шарика и нуждалась в срочной медпомощи. Как сообщили V102.RU в Минздраве России, ребенок поступил с симптомами, похожими на ОРВИ, и болями в животе, в больницу скорой помощи №7 Волгограда.

Родители девочки рассказали, что у ребенка неделю назад поднялась температура. Девочку стали лечить от респираторной инфекции, но через 6 дней ее состояние резко ухудшилось. Ребенка экстренно доставили в больницу.





- В ходе обследования врачи выявили кишечную непроходимость, вызванную инородным телом. Рентген показал массивный конгломерат из 134 магнитных шариков, которые сдавливали стенки кишечника, - рассказали в Минздраве.

Врачи в ходе операции аккуратно извлекли магниты. Сейчас ребенок чувствует себя хорошо.

Фото: архив V102.RU / Минздрав России / t.me