Происшествия

В центре Волгограда покалечился юный байкер в ДТП с ретро-авто

Происшествия 09.09.2025 10:31
0
09.09.2025 10:31


В Центральном районе Волгограда в дорожно-транспортном происшествии пострадал очередной малолетний водитель. Как рассказали в ГУ МВД России по региону, авария произошла напротив дома №17 по улице Краснознаменская у Главка полиции. 

По предварительной информации, 15-летний подросток на мотоцикле ZUUMAV столкнулся с ретро-автомобилем «ГАЗ-21». В результате аварии ребенок был доставлен в медучреждение. 

В отношении родителей несовершеннолетнего водителя будут приняты меры в соответствии с законодательством.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Происшествия
08.09.2025 22:48
Происшествия 08.09.2025 22:48
Комментарии

0
Далее
Происшествия
08.09.2025 10:39
Происшествия 08.09.2025 10:39
Комментарии

0
Далее
Происшествия
08.09.2025 10:10
Происшествия 08.09.2025 10:10
Комментарии

0
Далее
Происшествия
07.09.2025 18:50
Происшествия 07.09.2025 18:50
Комментарии

0
Далее
Происшествия
07.09.2025 16:40
Происшествия 07.09.2025 16:40
Комментарии

0
Далее
Происшествия
07.09.2025 11:50
Происшествия 07.09.2025 11:50
Комментарии

0
Далее
Происшествия
07.09.2025 10:23
Происшествия 07.09.2025 10:23
Комментарии

0
Далее
Происшествия
06.09.2025 15:34
Происшествия 06.09.2025 15:34
Комментарии

0
Далее
Происшествия
06.09.2025 12:45
Происшествия 06.09.2025 12:45
Комментарии

0
Далее
Происшествия
06.09.2025 10:52
Происшествия 06.09.2025 10:52
Комментарии

0
Далее
Происшествия
06.09.2025 07:46
Происшествия 06.09.2025 07:46
Комментарии

0
Далее
Происшествия
05.09.2025 17:07
Происшествия 05.09.2025 17:07
Комментарии

0
Далее
Происшествия
05.09.2025 16:21
Происшествия 05.09.2025 16:21
Комментарии

0
Далее
Происшествия
05.09.2025 10:43
Происшествия 05.09.2025 10:43
Комментарии

0
Далее
Происшествия
04.09.2025 20:27
Происшествия 04.09.2025 20:27
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

14:16
«Требуем его ареста»: родственники погибших в Белом море волгоградцев считают виновником трагедии организатора походаСмотреть фотографииCмотреть видео
13:57
В Волгограде альпинистов заметили на плечах Родины-материСмотреть фотографии
13:48
Полиция задержала устроившую резню на кухне волгоградкуСмотреть фотографии
13:33
Молодежь «Красного октября» приняла участие в фестивале #ТриЧетыреСмотреть фотографии
13:10
В Волгограде фирму оштрафовали за прием на работу бывшего чиновникаСмотреть фотографии
12:53
Осужденного в ИК-12 в Волжском обвиняют в дезорганизации деятельности колонииСмотреть фотографии
12:28
«Война и мир» и «Анна Каренина» стали любимыми произведениями жителей Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:18
Волгоградку осудят за выпавшую из окна 5-летнюю дочьСмотреть фотографии
11:26
Подрядчика скандального благоустройства набережной в Калаче-на-Дону обвиняют в хищенияхСмотреть фотографии
10:31
В центре Волгограда покалечился юный байкер в ДТП с ретро-автоСмотреть фотографии
10:27
Под Волгоградом вручили ордена и медали родственникам погибших бойцов СВОСмотреть фотографии
10:24
УФСБ задержало двух волгоградцев за продажу тылового места на СВОСмотреть фотографии
09:47
Бастрыкин поручил возбудить дело о гибели троих волгоградцев в Белом мореСмотреть фотографии
09:36
«Львят» пока поберегут: власти рассказали подробности об обкатке трамвайного маршрута №2Смотреть фотографии
09:00
В Волгограде полиция задержала отчаянного грабителя-бегунаСмотреть фотографии
08:23
В Волгограде уничтожат 542 пачки сигаретСмотреть фотографии
08:11
В Госдуме предложили ввести «Карту Достоевского» для покупки книг детямСмотреть фотографии
07:28
В Волгограде в тестовом режиме запустили трамвай №2Смотреть фотографииCмотреть видео
06:59
Волгоградская область подтянулась в рейтинге трудаСмотреть фотографии
06:29
В Волгограде мэрия ищет специалистов для ремонта табло и камер на остановкахСмотреть фотографии
06:00
Доступ на Мамаев курган ограничат 11 и 21 сентябряСмотреть фотографии
22:48
В Волгограде на улице Пельше сгорела «четырнадцатая»Смотреть фотографии
21:48
На «Волгоград Арене» отметят юбилей легендарных матчей с «Манчестер Юнайтед»Смотреть фотографии
21:14
Меч короля Великобритании Георга VI вернулся в волгоградский музейСмотреть фотографии
20:55
Глава ЛНР наградил двух волонтеров из ВолжскогоСмотреть фотографии
20:28
В Волгограде простятся с преподавателем-юристом академического колледжаСмотреть фотографии
19:48
Жителей Волгоградской области предупредят о БПЛА с помощью SMSСмотреть фотографии
18:59
Жителей Михайловки предупредили об активности экстренных служб 23 сентябряСмотреть фотографии
18:48
Двоих волгоградцев оштрафовали за «обман» банкоматаСмотреть фотографии
18:13
Давка, прощай? Власти Волгограда анонсировали запуск трамвая №2 на ул. АнгарскойСмотреть фотографии
 