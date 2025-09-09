В центре Волгограда покалечился юный байкер в ДТП с ретро-авто





В Центральном районе Волгограда в дорожно-транспортном происшествии пострадал очередной малолетний водитель. Как рассказали в ГУ МВД России по региону, авария произошла напротив дома №17 по улице Краснознаменская у Главка полиции.

По предварительной информации, 15-летний подросток на мотоцикле ZUUMAV столкнулся с ретро-автомобилем «ГАЗ-21». В результате аварии ребенок был доставлен в медучреждение.

В отношении родителей несовершеннолетнего водителя будут приняты меры в соответствии с законодательством.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области