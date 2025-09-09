В Волгограде полиция задержала отчаянного грабителя-бегуна





В Красноармейском районе Волгограда правоохранители по горячим следам раскрыли отчаянное ограбление одного из местных жителей. У 38-летнего мужчины неизвестный выхватил телефон у магазина и убежал с места преступления. Пострадавший обратился за помощью в полицию.

- В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность и задержали подозреваемого в совершении данного преступления, - сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области.

Злоумышленником оказался 36-летний рецидивист. По месту жительства предполагаемого преступника был проведён обыск. Украденный девайс – изъят.

Отметим, в настоящее время волгоградец задержан. В его отношении возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ - «Грабеж».

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области