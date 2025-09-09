Расследования

Осужденного в ИК-12 в Волжском обвиняют в дезорганизации деятельности колонии

Расследования 09.09.2025 12:53
В Волгоградской области перед судом предстанет 20-летний осужденный в ИК-12 по обвинению в дезорганизации деятельности исправительного учреждения. Об этом V102.RU сообщила старший помощник прокурора области Оксана Черединина.

За совершение преступления, предусмотренного  ч. 2 ст. 321 УК РФ (дезорганизация деятельности учреждения, обеспечивающего изоляцию от общества, с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья, совершенное в отношении сотрудника места лишения свободы, в связи с осуществлением им служебной деятельности), ему грозит до 5 лет лишения свободы. 

В ходе расследования установлено, что фигурант дела, отбывающий наказание за покушение на сбыт наркотиков, находился на территории производственного участка ФКУ ИК № 12 УФСИН России по Волгоградской области. Инспектор заметил у него телефон и потребовал его выдать, но осужденный отказался. Он попытался покинуть помещение, но сотрудник ФСИН преградил ему путь и снова потребовал выдать телефон. В ответ осужденный разломал аппарат и одной из частей порезал инспектору кисть руки. Нарушителя задержали.

В ходе следствия он полностью признал свою вину. Несмотря на то, что в ходе предварительного следствия его срок наказания истек, его по решению суда заключили под стражу. 

Уголовное дело передано в Волжский городской суд для рассмотрения по существу.

Фото из архива V102.RU

