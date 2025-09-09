Общество

«Требуем его ареста»: родственники погибших в Белом море волгоградцев считают виновником трагедии организатора похода

Общество 09.09.2025 14:16
Родственники погибших в Белом море байдарочников требуют справедливого следствия и наказания организатору, устроившему последний в жизни троих волгоградцев туристический заплыв. Корреспонденту ИА «Высота 102» удалось пообщаться с юристом Ольгой Завгородневой, представляющей интересы родственников погибших туристов. 

Напомним, сегодня, 9 сентября, стало известно, что председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту гибели трех волгоградских туристов во время туристического сплава на байдарках в Республике Карелия. 



По словам адвоката, основная цель родных погибших – добиться привлечения к ответственности организатора похода к Соловецким островам. 

— После трагедии, случившейся 20 июля в Белом море, Олег Беневаленский продолжает заниматься деятельностью по организации подобных туристических сплавов в своем каяк-клубе в Карелии. Он знал об ухудшении погодных условий в день заплыва. Также мужчина был осведомлен, что в команде девочка, что мужчин не так много, чтобы в случае опасной ситуации иметь шанс выбраться на берег. Тем не менее, им было принято решение все же совершить данный заплыв, который в конечном итоге завершился трагедией, — поясняет Ольга Завгороднева. 

Кроме того, как рассказала юрист, после случившегося несчастья для родственников стало оскорблением странное предложение организатора в качестве извинений. 

— Ребенку одного из погибших он предложил бесплатно поучаствовать в таком заплыве. Для родственников после пережитой трагедии это стало шоком, — рассказала юрист. 

По мнению семей, мужчина не должен продолжать заниматься деятельностью, не отвечающей требованиям безопасности. 

— Стоимость похода составила около 70 тысяч рублей с каждого участника, частью из которых Олег распоряжался по собственному усмотрению, в том числе расходовал на ремонт своего личного оборудования и на его прокат. Таким образом, он оказал дополнительные услуги участникам мероприятия. Также не для всех участников были приготовлены спасательные жилеты, что тоже является грубым нарушением со стороны организатора заплыва. Такой человек должен быть отстранен от подобного занятия во избежание возможных новых трагедий и арестован, как минимум, на время расследования, — высказались родные погибших в обращении к главе СК РФ Александру Бастрыкину. 

Один из участников той злополучной экспедиции, Вячеслав, заявил, что предупреждал Олега об изменении погоды - усилении ветра до 15 метров в секунду, метровой волне и понижении температуры до 10 градусов. В таких условиях пришлось бы грести не менее 8 часов, с учетом, что не все участники заплыва имели соответствующую подготовку. 

Напомним, группа туристов из Волгограда планировала посетить Соловецкие острова, однако из-за испортившейся погоды на море начался шторм, и конечной цели достигли только двое из группы в 9 человек. Четверых спасли сотрудники МЧС, а трое пропали без вести. 

23 июля около острова Варбарлуды в Белом море было найдено тело одного из пропавших – 24-летнего Владимира Бондарева. 31 июля было обнаружена мертвой туристка Валерия Пужняк. Ее тело прибило на остров Малые Кималище в Белом море. Последним нашли тело 39-летнего Виктора Зузанова. 

Как выяснилось, туристы перед походом не зарегистрировались в республиканском МЧС. Кроме того, они вышли в море, когда погода начинала портиться, а некоторые были без спасательных жилетов. Родные погибших волгоградцев винят в случившемся организатора сплава, выжившего в той страшной трагедии, и хотят оградить других от сотрудничества с этим человеком. 

Видео: Ольга Завгороднева

