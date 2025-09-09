Общество

Волгоградские депутаты документально закрепят Сталинград в названии аэропорта

Действующие решения гордумы Волгограда, где все еще содержится прежнее название аэропорта, будут изменены в соответствии с Указом президента РФ о присвоении аэропорту исторического наименования «Сталинград». Как сообщили V102.RU в гордуме, проект решения о корректировке ряда муниципальных правовых актов разработан комитетом гордумы по экономике, промышленности и предпринимательству.

- Наименование «международный аэропорт Волгоград (Гумрак)» содержится в текстах некоторых действующих решений городской думы, в связи с чем предлагается внести в них соответствующие коррективы, - пояснил председатель комитета Сергей Сидельников.

Так, к примеру, изменения будут внесены в комплексную программу перспективного развития города-героя Волгограда до 2034 года, программу комплексного развития транспортной инфраструктуры на период 2023-2025 годов, программу комплексного развития социальной инфраструктуры на период 2019-2025 годов, стратегию социально-экономического развития Волгограда до 2034 года.

Напомним, что Владимир Путин подписал Указ о присвоении международному аэропорту Волгоград исторического наименования «Сталинград» 29 апреля 2025 года. 

