В Волгограде уничтожат 542 пачки сигарет

09.09.2025 08:23
Нарушения маркировки табачной продукции выявили в одном из торговых объектов Волгограда. По данным управления Роспотребнадзора по Волгоградской области, сработал индикатор системы «Честный знак». По согласованию с прокуратурой  в отношении хозяйствующего субъекта сотрудниками управления была проведена мониторинговая закупка. Подозрения подтвердились – были обнаружены 542 пачки сигарет на общую сумму 89 тысячи рублей без маркировки. 

Кроме того, у предпринимателя в реализации была выявлена жевательная смесь с содержанием никотина, розничная продажа которого запрещена действующим законодательством. В итоге было арестовано 32 единицы указанной продукции на сумму 14 тыс. рублей, а также более 500 пачек сигарет.

В отношении индивидуального предпринимателя составлены протоколы об административных правонарушениях по части 4 ст. 15.12, ст. 14.2 КоАП, которые направлены в суд для привлечения его к административной ответственности и решения вопроса об изъятии продукции, подлежащей уничтожению. В настоящее время административные дела находятся на рассмотрении.


