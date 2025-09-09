55-летний юбилей отметило накануне АО «Волгоградоблэлектро», которое обеспечивает надежной энергией более 460 тысяч потребителей.

Предприятие образовано в 1970 году, тогда в его состав вошли вновь созданные Камышинские, Михайловские, Калачевские, Урюпинские, Волжские и другие районные электрические сети – энергообъекты на территории 22 населенных пунктов.





Сегодня компания встречает юбилей, имея в эксплуатации более 3800 трансформаторных подстанций и распределительных пунктов, свыше 9000 километров линий электропередачи на территории 33 муниципальных районов, 6 городских округов и более 140 населенных пунктов региона.





Ежедневно и ежечасно сотрудники «Волгоградоблэлектро» выходят в рабочие смены, чтобы в домах жителей региона всегда было тепло и светло. Для настоящих тружеников, для людей, которые раз и навсегда выбрали профессию делом своей жизни, накануне руководство АО «Волгоградоблэлектро» организовало яркий праздник, где отметило тех, чей труд не всегда заметен, но без которого невозможно представить нашу цивилизованную жизнь.

Поздравить сотрудников компании и отметить их вклад в развитие электроэнергетики региона пришли как руководители «Волгоградоблэлектро», так и представители органов власти. Отличившихся сотрудников наградили благодарственными письмами, почетными грамотами от руководства региона, органов исполнительной власти, Волгоградской областной и городской думы.





Председатель Совета директоров АО «Волгоградоблэлектро», заместитель председателя комитета экономической политики и развития Волгоградской области Евгений Усков, передавая гендиректору Ирине Змановской почетную грамоту от губернатора Волгоградской области, отметил сплоченность коллектива компании и поблагодарил сотрудников за их труд.

– Люди, управляющие энергией, это про вас. 55 лет – это прекрасный возраст, это две пятерки, отличная оценка! К этому возрасту предприятие подошло, имея тысячи километров сетей, профессиональный персонал, создав и создавая среду для созидания, в том числе теплом своих сердец, – отметил Евгений Усков.

Генеральный директор АО «Волгоградоблэлектро» Ирина Змановская, в свою очередь, рассказала о других достижениях коллектива, только уже на «семейном» фронте.

– За время существования нашего предприятия сотрудники создали около 400 семей, за эти годы родилось более 1200 детей. А это значит, что наши работники могут не только хорошо трудиться, но и любить. Мы гордимся, что 13 наших работников в настоящее время исполняют свой долг в ходе проведения специальной военной операции, – обратилась к присутствующим Ирина Михайловна.

Руководитель предприятия поблагодарила также сотрудников за готовность собраться в любое время дня и ночи и выполнить поставленные задачи.

Председатель комитета промышленной политики, торговли и топливно-энергетического комплекса Волгоградской области Эдуард Кривов вспомнил о героизме сотрудников «Волгоградоблэлектро», которые в феврале 2024 года сутками напролет устраняли последствия ледяного дождя в городе Котельниково, который остался без электричества в результате обрыва проводов.





Но героями себя эти труженики не считают. Как, например, Светлана Воробьева, электромонтер по эксплуатации электросчетчиков Волжских МЭС. Она скромно называет свою работу порой опасной, но интересной. И гордится тем, что и муж, и сын тоже имеют отношение к электроэнергетике. А водитель оперативно-выездной бригады из Дубовки Николай Николаевич Сячин, который отдал своей профессии 36 лет жизни, и по сей день делает все для того, чтобы аварий было меньше, а свет никогда не исчезал в домах жителей Волгоградской области.

В день знаменательного юбилея все было для них, людей, которые работают на земле, в жестком сменном графике, и у которых не всегда есть время, чтобы сходить в театр или на концерт. Но с душой, трепетом в сердце они работают для людей, для каждого.









Выступления оперного певца из «Царицынской оперы», казачьего ансамбля «Юг России», вокалистов и танцоров, а также рок-группы «Пуховики», исполнившей популярные хиты, под которые юбиляры зажигали на танцполе, были встречены «на ура» и аплодисментами.









Но уже на следующий день эти труженики снова придут на свои рабочие места, чтобы выполнять ответственные задачи для обеспечения надежного и качественного электроснабжения потребителей.





Фото: АО «Волгоградоблэлектро»

