Минпромторг подтвердил российское происхождение коммутаторов «Ростелекома»

Дочерняя компания «Ростелекома» – «НПО РТТ» – получила статус российского происхождения для двух линеек собственных Ethernet-коммутаторов: агрегации RTSW-7000 и доступа RTSW-2330. Соответствующий приказ подписан Министерством промышленности и торговли РФ.
Коммутаторы – это ключевые устройства для построения телекоммуникационных сетей. Они отвечают за соединение абонентов и передачу данных. Модели RTSW-7000 и RTSW-2330 представляют собой современное и надежное решение для операторов связи. Они обеспечивают высокоскоростную передачу данных и повышенный уровень безопасности. 
Ethernet-коммутаторы обладают продвинутыми функциями для приоритизации трафика, распределения нагрузки и интеллектуальной защиты от сетевых угроз, что гарантирует стабильность работы интернета для конечных пользователей.
Оборудование уже применяется «Ростелекомом» в рамках федерального проекта «Устранение цифрового неравенства» (УЦН), помогая обеспечивать высокоскоростным интернетом жителей удаленных населенных пунктов. Коммутаторы являются типовыми сетевыми устройствами и могут использоваться повсеместно для подключения бизнес-клиентов и расширения сетей, полностью заменяя аналоги иностранного производства.
Сергей Онянов, заместитель президента, председателя правления:
– Получение статуса ТОРП для нашего оборудования – это не разовое событие, а закономерный результат многолетней планомерной работы всей команды «Ростелекома» по созданию устойчивой отечественной экосистемы телекоммуникаций. Мы давно и целенаправленно инвестировали в поддержку российских разработчиков, в развитие собственных компетенций и создание полного цикла производства – от проектирования до серийного выпуска. Это наша последовательная стратегия, основанная на принципах технологического суверенитета. Конечно, нам еще многое предстоит сделать, и мы только в начале этого большого пути. Однако уже сегодня можно с уверенностью говорить о первых качественных результатах.
Александр Логинов, вице-президент – директор макрорегионального филиала «Северо-Запада» ПАО «Ростелеком»:
– Петербург уверенно укрепляет свой статус не только культурной, но и технологической столицы России. Наше производство на предприятии «НПО РТТ», запущенное здесь два года назад, – яркое тому подтверждение. За это время мы достигли серьезных результатов: наладили выпуск базовых станций нашей дочерней компании «Булат», производим камеры видеонаблюдения, которые, в том числе, обеспечивали прозрачность выборов президента, ТВ-приставки и многое другое. Разработка и производство собственных решений – это основа нашей стратегии. Использование отечественного оборудования позволяет нам не только замещать импорт, но и вносить реальный вклад в укрепление технологического суверенитета страны, создавая надежные и современные телекоммуникационные решения для всей России.
– Для нашей команды получение статуса ТОРП – предмет особой гордости. Мы видим в этом результат кропотливого труда всех сотрудников предприятия, которые ежедневно работают над тем, чтобы российская телеком-инфраструктура становилась современной, безопасной и независимой. То, что мы производим на нашем предприятии, – это не просто «железо», это реальные продукты высоких технологий, знак «Сделано в России», в который мы вложили свои знания и опыт, – отметила генеральный директор компании «НПО РТТ» Ирина Спицына.
Статус ТОРП (телекоммуникационное оборудование российского происхождения) важен для импортозамещения и выполнения задач постановления Правительства РФ. Приказ Минпромторга подтверждает тот факт, что разработка и производство Ethernet-коммутаторов, включая использование российских электронных компонентов, полностью локализованы. 
Фото:  «Ростелеком».
