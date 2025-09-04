Происшествием с пропавшей 1 сентября школьницей в Волгограде занялась прокуратура





В Волгограде прокуратура области организовала проверку по факту происшествия с 13-летней школьницей, которая была обнаружена накануне в Краснооктябрьском районе в яме на месте бывшей котельной. Девочка, напомним, пропала 1 сентября во время прогулки, а нашли активисты ее лишь на третьи сутки.

– Прокуратура Волгоградской области организовала проверку в связи с травмированием подростка при падении в подвал заброшенного здания котельной, – сообщила 4 сентября ИА «Высота 102» официальный представитель областной прокуратуры Оксана Черединина. – По итогам проверки будет решаться вопрос о принятии мер прокурорского реагирования. Также прокуратура взяла на контроль ход процессуальной проверки, проводимой следственным органом по факту произошедшего.





Напомним, корреспонденты ИА «Высота 102» побывали на месте, где была обнаружена девочка. Там, где раньше была котельная, на сегодня остаются лишь фрагменты стен и глубокие ямы, ведущие в подвальное помещение. Упавшей в углубление девочке чудом удалось избежать фатальных травм, однако ее состояние накануне оценивалось как тяжелое.





Как стало известно «Высоте 102» 4 сентября, в отношении ребенка преступлений не было совершено. На сегодня основной версией исчезновения школьницы остается несчастный случай – вероятнее всего, девочка упала в яму во время игры и не могла выбраться оттуда на протяжении двух суток.

Фото: Андрей Поручаев / ИА «Высота 102»