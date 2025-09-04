Общество

Происшествием с пропавшей 1 сентября школьницей в Волгограде занялась прокуратура

Общество 04.09.2025 11:08
0
04.09.2025 11:08


В Волгограде прокуратура области организовала проверку по факту происшествия с 13-летней школьницей, которая была обнаружена накануне в Краснооктябрьском районе в яме на месте бывшей котельной. Девочка, напомним, пропала 1 сентября во время прогулки, а нашли активисты ее лишь на третьи сутки. 

– Прокуратура Волгоградской области организовала проверку в связи с травмированием подростка при падении в подвал заброшенного здания котельной, – сообщила 4 сентября ИА «Высота 102» официальный представитель областной прокуратуры Оксана Черединина. – По итогам проверки будет решаться вопрос о принятии мер прокурорского реагирования. Также прокуратура взяла на контроль ход процессуальной проверки, проводимой следственным органом по факту произошедшего.


Напомним, корреспонденты ИА «Высота 102» побывали на месте, где была обнаружена девочка. Там, где раньше была котельная, на сегодня остаются лишь фрагменты стен и глубокие ямы, ведущие в подвальное помещение. Упавшей в углубление девочке чудом удалось избежать фатальных травм, однако ее состояние накануне оценивалось как тяжелое. 


Как стало известно «Высоте 102» 4 сентября, в отношении ребенка преступлений не было совершено. На сегодня основной версией исчезновения школьницы остается несчастный случай – вероятнее всего, девочка упала в яму во время игры и не могла выбраться оттуда на протяжении двух суток. 

Все подробности происшествия – в материале ИА «Высота 102». 

Фото: Андрей Поручаев / ИА «Высота 102» 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
04.09.2025 13:21
Общество 04.09.2025 13:21
Комментарии

0
Далее
Общество
04.09.2025 12:31
Общество 04.09.2025 12:31
Комментарии

0
Далее
Общество
04.09.2025 10:36
Общество 04.09.2025 10:36
Комментарии

0
Далее
Общество
04.09.2025 08:53
Общество 04.09.2025 08:53
Комментарии

0
Далее
Общество
04.09.2025 08:28
Общество 04.09.2025 08:28
Комментарии

0
Далее
Общество
04.09.2025 07:44
Общество 04.09.2025 07:44
Комментарии

0
Далее
Общество
04.09.2025 07:36
Общество 04.09.2025 07:36
Комментарии

0
Далее
Общество
04.09.2025 07:19
Общество 04.09.2025 07:19
Комментарии

0
Далее
Общество
04.09.2025 07:00
Общество 04.09.2025 07:00
Комментарии

0
Далее
Общество
04.09.2025 06:34
Общество 04.09.2025 06:34
Комментарии

0
Далее
Общество
04.09.2025 06:23
Общество 04.09.2025 06:23
Комментарии

0
Далее
Общество
04.09.2025 05:46
Общество 04.09.2025 05:46
Комментарии

0
Далее
Общество
03.09.2025 21:13
Общество 03.09.2025 21:13
Комментарии

0
Далее
Общество
03.09.2025 20:49
Общество 03.09.2025 20:49
Комментарии

0
Далее
Общество
03.09.2025 19:28
Общество 03.09.2025 19:28
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

13:21
Гостей феста #ТриЧетыре накормят надувными чебуреками, буррито и жареным мороженымСмотреть фотографии
13:04
Следком организовал проверку по факту гибели волгоградца в ночном пожареСмотреть фотографии
12:54
Главный тренер «Ротора» Бояринцев: «Для выхода в РПЛ нужно обрести стабильность»Смотреть фотографии
12:49
Волгоградские топ-менеджеры стройфирм попросили Мосгорсуд о свободеСмотреть фотографии
12:36
В Волгограде водитель мопеда воткнулся в гламурный джип: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
12:36
Собрано уже 5,3 млн тонн волгоградского зернаСмотреть фотографии
12:33
«Могут прятать лица»: ФСИН объявило в розыск двоих молодчиковСмотреть фотографии
12:31
Экс-президенту «Ротора» Владимиру Горюнову исполнилось 76 летСмотреть фотографии
11:47
Замглавы района Торгашин идет под суд в Волгограде за разбазаривание бюджетных миллионовСмотреть фотографии
11:36
T2 создаст яркое пространство для гостей молодежного фестиваля #ТриЧетыре в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:27
Волгоградку осудили за гибель на пожаре троих приемных детей и их бабушкиСмотреть фотографии
11:08
Происшествием с пропавшей 1 сентября школьницей в Волгограде занялась прокуратураСмотреть фотографии
10:46
Андрей Бочаров обсудил социально-экономическое развитие регионаСмотреть фотографии
10:36
Следы нарушителей искали под землей в СНТ на севере ВолгоградаСмотреть фотографии
10:25
Играем в долгую? Эксперты назвали четыре способа, которые помогут волгоградцам приумножить накопленияСмотреть фотографии
10:19
Один человек погиб и один пострадал в ночном пожаре на юге ВолгоградаСмотреть фотографии
09:39
Все – случайные люди: суд в тайне отберет присяжных по делу водителя ПакаСмотреть фотографии
08:53
Россельхознадзор забраковал 190 кг волгоградской моцареллыСмотреть фотографии
08:28
4 БПЛА сбили над Волгоградской областью к утру 4 сентябряСмотреть фотографии
08:08
Яйца неожиданно подорожали в Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:03
В России заработал сервис для защиты детей и пенсионеров от мошенниковСмотреть фотографии
07:44
Бочаров заявил об отсутствии последствий после сбития 2 БПЛАСмотреть фотографии
07:36
Росавиация разрешила работу аэропорта ВолгоградаСмотреть фотографии
07:19
Силы ПВО сбили 2 БПЛА в Волгоградской областиСмотреть фотографии
07:00
В Волгоградской области похоронят погибшего в 2024 году на СВО Александра ЛебедеваСмотреть фотографии
06:34
Под Волгоградом открыли новый спецприемник на 30 арестантовСмотреть фотографии
06:23
Из Михайловской ЦРБ уволился главврач Вячеслав БуяновСмотреть фотографии
06:05
Дизтопливо подорожало в Волгограде на 10 копеекСмотреть фотографии
05:46
2 авиарейса отменили в Волгограде из-за плана «Ковер»Смотреть фотографии
21:33
«Матч – огонь!»: «Ротор» на выезде разгромил «Чайку» со счетом 6:0 Смотреть фотографии
 