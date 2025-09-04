Один человек погиб и один пострадал в ночном пожаре на юге Волгограда

В Волгограде этой ночью пожарные расчеты боролись с огнем в 4-этажном доме в Кировском районе. В результате происшествия один человек погиб и один пострадал, сообщили V102.RU в ГУ МЧС России по Волгоградской области.

Сообщение о пожаре в жилом доме поступило на пульт оперативного диспетчера пожарно-спасательной службы в 00:03.

- В одной из комнат жилого 4-этажного дома горели домашние вещи на площади 15 кв.м. Пожарные подразделения 5-й пожарно-спасательной части ликвидировали горение в 00:40, - сообщили в ГУ МЧС России по региону.

В результате ЧП погиб мужчина 1961 года рождения. Пострадала женщина, которую с места происшествия увезли в больницу.

По предварительным данным, возгорание произошло из-за неисправности электрооборудования. Точную причину пожара установят сотрудники испытательной пожарной лаборатории, которые работают на месте происшествия.

Фото из архива V102.RU