



В Волгограде во время проведения молодежного фестиваля #ТриЧетыре – с 5 по 7 сентября – будет работать гастрономическая площадка «Аллея вкусов». Участники фестиваля и жители города смогут попробовать на верхней террасе центральной набережной традиционные блюда русской, кавказской и мексиканской кухни.

На улице Чуйкова любителей экзотики накормят буррито – блюдом из пшеничной лепёшки тортильи с завернутой в нее мясной или овощной начинкой. Также в меню будут представлены мексиканские лимонады, в том числе с добавлением имбиря и кактуса, малины и чили, а также с различными пряностями.

Гости фестиваля также смогут отведать чебуреки с различными видами мяса, сыром, грибами и специями. Чебуреки будут представлены как классические, так и надувные.

Для любителей кавказской и восточной кухонь повара приготовят хинкали, шашлыки, шаурму и плов.

6 сентября откроется фестиваль жареного мороженого и лимонада, который пройдет неподалеку от здания МОУ СШ №19. А напротив дома №31 по ул. Чуйкова будет оборудована гастрономическая площадка – в ассортименте: блины с разнообразными начинками.

Торговые точки будут открываться на площадке ежедневно в 10:00 и будут работать в течении всего дня.

Фото: shedevrum.ai