Исполнилось 30 лет с даты начала биржевых торгов акциями «Ростелекома»





1 сентября 2025 года исполняется 30 лет с момента начала торгов акциями ПАО «Ростелеком» ( RTKM ) на Московской бирже. Акции компании одними из первых в России получили доступ к биржевым торгам и с 1995 года непрерывно обращаются на фондовых площадках внутри страны, участвуя во всех этапах эволюции отечественного фондового рынка. Сегодня среди акционеров компании – более 500 тысяч физических и юридических лиц, включая розничных инвесторов и крупные институциональные фонды.

На протяжении всей истории «Ростелеком»стабильно выплачивает дивиденды акционерам. За все время, прошедшее с начала торгов,компания выплатила более 76 рублей на одну обыкновенную акцию и более 100 рублей на одну привилегированную акцию. Рыночная капитализация «Ростелекома» сегодня составляет около 240 млрд рублей. Доля обыкновенных акций в свободном обращении (free-float) – 29%.

Михаил Осеевский, президент «Ростелекома»:

– Тридцать лет биржевых торгов – это результат нашей устойчивости и способности адаптироваться к меняющимся условиям рынка. Инвесторы ценят «Ростелеком» за финансовую надежность, технологический профиль бизнеса, устойчивость операционной модели к макроэкономическим вызовам, способность к трансформации и нахождению новых источников роста на длинных стратегических горизонтах. Мы благодарим акционеров, инвесторов, сотрудников биржи, регуляторов рынка – всех, кто был с нами на торгах все прошедшие 30 лет!

Обыкновенные и привилегированные акции «Ростелекома» доступны на основной, вечерней и утренней торговых сессиях фондового рынка Московской биржи, а также на дополнительной сессии выходного дня. Кроме того, инвесторы могут заключать сделки с поставочными фьючерсами на акции «Ростелекома» и с облигациями эмитента, номинированными в российских рублях.

Фото: «Ростелеком».

Реклама. ПАО «Ростелеком», ИНН 7707049388, erid: F7NfYUJCUneTSUCeR3ts