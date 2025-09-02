Исполнилось 30 лет с даты начала биржевых торгов акциями «Ростелекома»

Телеком 02.09.2025 16:31 Реклама
1 сентября 2025 года исполняется 30 лет с момента начала торгов акциями ПАО «Ростелеком» (RTKM) на Московской бирже. Акции компании одними из первых в России получили доступ к биржевым торгам и с 1995 года непрерывно обращаются на фондовых площадках внутри страны, участвуя во всех этапах эволюции отечественного фондового рынка. Сегодня среди акционеров компании – более 500 тысяч физических и юридических лиц, включая розничных инвесторов и крупные институциональные фонды.
На протяжении всей истории «Ростелеком»стабильно выплачивает дивиденды акционерам. За все время, прошедшее с начала торгов,компания выплатила более 76 рублей на одну обыкновенную акцию и более 100 рублей на одну привилегированную акцию. Рыночная капитализация «Ростелекома» сегодня составляет около 240 млрд рублей. Доля обыкновенных акций в свободном обращении (free-float) – 29%.
Михаил Осеевский, президент «Ростелекома»:
– Тридцать лет биржевых торгов – это результат нашей устойчивости и способности адаптироваться к меняющимся условиям рынка. Инвесторы ценят «Ростелеком» за финансовую надежность, технологический профиль бизнеса, устойчивость операционной модели к макроэкономическим вызовам, способность к трансформации и нахождению новых источников роста на длинных стратегических горизонтах. Мы благодарим акционеров, инвесторов, сотрудников биржи, регуляторов рынка – всех, кто был с нами на торгах все прошедшие 30 лет!
Бумаги компании торгуются в первом уровне листинга и входят в базы расчетов 16 индексов биржи, в том числе Индекса МосБиржи, Индекса МосБиржи климатической устойчивости нефинансовых компаний, Индекса МосБиржи широкого рынка и других.
Обыкновенные и привилегированные акции «Ростелекома» доступны на основной, вечерней и утренней торговых сессиях фондового рынка Московской биржи, а также на дополнительной сессии выходного дня. Кроме того, инвесторы могут заключать сделки с поставочными фьючерсами на акции «Ростелекома» и с облигациями эмитента, номинированными в российских рублях.
Фото: «Ростелеком».
Реклама. ПАО «Ростелеком», ИНН 7707049388, erid: F7NfYUJCUneTSUCeR3ts
