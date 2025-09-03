Телеком

«Ростелеком Контакт-центр» повысит качество клиентского сервиса PCXБ-Страхование жизни

03.09.2025
«Ростелеком Контакт-центр» проведет масштабную цифровую модернизацию клиентского сервиса PCXБ-Страхование жизни. В рамках технологического партнерства страховая компания приступает к применению передовых ИТ-решений: системы речевой аналитики и управления знаниями, использующих технологии искусственного интеллекта (ИИ).
Система речевой аналитикиDO Speech с помощью ИИ в режиме реального времени анализирует обращения клиентов PCXБ-Страхование жизни, выявляет причины их неудовлетворенности и определяет точки роста сервиса. Система управления знаниями DO Know помогает операторам точно и оперативно предоставлять информацию по обращениям клиентов. Для автоматизации ответов на частые вопросы, поступающие на прямую линию и в чаты, «Ростелеком Контакт-центр» задействует цифрового помощника DO RoBot, также работающего на основе ИИ. Все решения «Ростелеком Контакт-центра» включены в реестр российского ПО Минцифры России.
Александр Святец, генеральный директор «Ростелеком Контакт-центра»:
– Компания «Ростелеком Контакт-центр» имеет богатый опыт реализации масштабных проектов с использованием отечественных технологий в коммерческих компаниях и государственных структурах. Рассчитываем, что надежная инфраструктура и наши инновационные ИИ-решения помогут РСХБ-Страхование жизни значительно повысить лояльность клиентов и привлечь новых.
Артем Гончар, заместитель генерального директора РСХБ-Страхование жизни:
РСХБ-Страхование жизни уделяет особое внимание качеству обслуживания застрахованных клиентов. Поэтому при выборе контакт-центра мы ориентировались на передовые российские решения в области связи, ПО для операторов и удобство интеграции с ИТ-системами нашей компании. Интеллектуальная аналитика и автоматизация – основа нашей стратегии улучшения клиентского пути. Сотрудничество с «Ростелеком Контакт-центром» – один из важнейших этапов построения цифрового клиентского опыта в РСХБ-Страхование жизни.
