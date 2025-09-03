«Ростелеком Контакт-центр» повысит качество клиентского сервиса PCXБ-Страхование жизни

Телеком 03.09.2025 11:02 Реклама
0
03.09.2025 11:02 Реклама
«Ростелеком Контакт-центр» проведет масштабную цифровую модернизацию клиентского сервиса PCXБ-Страхование жизни. В рамках технологического партнерства страховая компания приступает к применению передовых ИТ-решений: системы речевой аналитики и управления знаниями, использующих технологии искусственного интеллекта (ИИ).
Система речевой аналитикиDO Speech с помощью ИИ в режиме реального времени анализирует обращения клиентов PCXБ-Страхование жизни, выявляет причины их неудовлетворенности и определяет точки роста сервиса. Система управления знаниями DO Know помогает операторам точно и оперативно предоставлять информацию по обращениям клиентов. Для автоматизации ответов на частые вопросы, поступающие на прямую линию и в чаты, «Ростелеком Контакт-центр» задействует цифрового помощника DO RoBot, также работающего на основе ИИ. Все решения «Ростелеком Контакт-центра» включены в реестр российского ПО Минцифры России.
Александр Святец, генеральный директор «Ростелеком Контакт-центра»:
– Компания «Ростелеком Контакт-центр» имеет богатый опыт реализации масштабных проектов с использованием отечественных технологий в коммерческих компаниях и государственных структурах. Рассчитываем, что надежная инфраструктура и наши инновационные ИИ-решения помогут РСХБ-Страхование жизни значительно повысить лояльность клиентов и привлечь новых.
Артем Гончар, заместитель генерального директора РСХБ-Страхование жизни:
– РСХБ-Страхование жизни уделяет особое внимание качеству обслуживания застрахованных клиентов. Поэтому при выборе контакт-центра мы ориентировались на передовые российские решения в области связи, ПО для операторов и удобство интеграции с ИТ-системами нашей компании. Интеллектуальная аналитика и автоматизация – основа нашей стратегии улучшения клиентского пути. Сотрудничество с «Ростелеком Контакт-центром» – один из важнейших этапов построения цифрового клиентского опыта в РСХБ-Страхование жизни.
Иллюстрация: «Ростелеком».
Реклама. ПАО «Ростелеком», ИНН 7707049388, erid: F7NfYUJCUneTSUCfvj3N
Клиенты могут автоматически обновлять персданные в мобильном приложении Т2 через Госуслуги03.09.2025 09:25 Реклама
Телеком 03.09.2025 09:25 Реклама
Исполнилось 30 лет с даты начала биржевых торгов акциями «Ростелекома»02.09.2025 16:31 Реклама
Телеком 02.09.2025 16:31 Реклама
К началу учебного года модернизировали сеть на студенческих проспектах Волгограда02.09.2025 15:29
Телеком 02.09.2025 15:29
МегаФон запускает безлимит на MAX02.09.2025 13:40 Реклама
Телеком 02.09.2025 13:40 Реклама
Каждый третий опрошенный клиент Билайна считает Телеграм удобной платформой для ведения блога29.08.2025 14:30 Реклама
Телеком 29.08.2025 14:30 Реклама
Волгоградцы «распробовали» искусственный интеллект для проведения онлайн-встреч29.08.2025 13:21
Телеком 29.08.2025 13:21
Билайн повышает надежность сети для почти 20 миллионов абонентов28.08.2025 15:22 Реклама
Телеком 28.08.2025 15:22 Реклама
80% абонентов «Ростелекома» Волгоградской области управляют услугами связи самостоятельно28.08.2025 10:09 Реклама
Телеком 28.08.2025 10:09 Реклама
«Ростелеком» и «Литрес» назвали лучшие отечественные экранизации за последние пять лет27.08.2025 15:53 Реклама
Телеком 27.08.2025 15:53 Реклама
Опрос Билайна: почти каждый второй абонент планирует покупки к 1 сентября с помощью нейросетей27.08.2025 12:34 Реклама
Телеком 27.08.2025 12:34 Реклама
4 сентября – премьера сериала «Москва слезам не верит. Всё только начинается» на Wink.ru26.08.2025 17:39 Реклама
Телеком 26.08.2025 17:39 Реклама
Голосовые ассистенты Т2 заговорили голосами известных киноперсонажей26.08.2025 11:04 Реклама
Телеком 26.08.2025 11:04 Реклама
Вкусный, спелый, цифровой: «Ростелеком» выступил партнером арбузного фестиваля в Камышине25.08.2025 15:52 Реклама
Телеком 25.08.2025 15:52 Реклама
Пенсионеры Волгоградской области перешли на цифровое общение25.08.2025 12:48
Телеком 25.08.2025 12:48
«Беркут» разработал калькулятор для расчета стоимости владения ИТ-решениями22.08.2025 16:26 Реклама
Телеком 22.08.2025 16:26 Реклама