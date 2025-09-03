«Билайн бизнес» запускает услугу «Виртуальный помощник» для предпринимателей





Специалисты «билайн бизнес» заметили, что предпринимателям всё чаще звонят мошенники и придумывают новые способы обмана. Это мешает работе бизнеса и даже может привести к финансовым потерям. Чтобы защитить владельцев малого бизнеса и ИП от мошеннических схем, Билайн предоставит им услугу «Виртуальный помощник» – он не даст злоумышленникам беспокоить вас и тратить ресурсы вашего бизнеса.

«Виртуальный помощник» – не просто автоответчик. Сервис умеет*:

● блокировать звонки от мошенников и спамеров, общаться с ними и препятствовать дозвону до абонента;

● прерывать звонок, если во время разговора пришло СМС-сообщение с кодом доступа к Госуслугам;

● принимать звонок за пользователя, если он не может говорить – сервис узнает цель звонка, запишет разговор и пришлет его по указанным контактным данным;

● делать текстовую расшифровку звонка, сохранить ее в мобильном приложении Билайна, если неудобно слушать запись.

Для активации «Виртуального помощника» на корпоративных номерах нужно перейти в мобильное приложение и включить услугу. Сервис существует как в бесплатном базовом варианте, так и в версии Pro (149 рублей в месяц) с применением технологий искусственного интеллекта и встроенным Telegram-ботом. Также в версии Pro у пользователя есть возможность вернуть часть утраченных денег в результате мошеннической схемы. Партнер «билайн бизнес» «АльфаСтрахование» предоставит пострадавшему возможность вернуть до 25 тысяч рублей, для этого потребуется всего два документа.

Сергей Субботин, директор по маркетингу и развитию основных услуг «билайн бизнес»:

– Мошеннические схемы превратились в настоящую головную боль для бизнеса: они создают постоянную угрозу доходам, тратят ресурсы предпринимателей. «Виртуальный помощник» блокирует эти угрозы и сокращает посторонние факторы, позволяя бизнесу не отвлекаться на них. «Билайн бизнес» ставит такой подход в создании сервисов на первое место.

Согласно статистическим данным Билайна, «Виртуальный помощник» ежемесячно фильтрует до 3 млн нежелательных вызовов. Суммарная длительность разговоров сервиса со спамерами достигает 463 тысяч часов в месяц.

Как мы писали ранее , южные регионы страны лидируют по числу спам-звонков. За ними следуют ЦФО и Москва. От трети до половины подобных звонков блокируются сразу, а остальные определяются как подозрительные.

*доступно абонентам в платной PRO-версии «Виртуального помощника»