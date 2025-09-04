В Волгограде водитель мопеда воткнулся в гламурный джип: видео





В Советском районе Волгограда произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля марки Jeep и мужчины на мопеде. Момент столкновения зафиксировала камера дорожного видеонаблюдения.





По предварительной информации, волгоградец на мопеде напротив дома №44 на пр. Университетский не заметил розовый внедорожник, который осуществлял поворот, и столкнулся с авто. От удара водителя мопеда отбросило на асфальт.

В результате столкновения мужчина был госпитализирован в больницу.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области