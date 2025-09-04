В Волгоградской области соберут информацию о состоянии 699 МКД





В Волгоградской области фонд капитального ремонта проведёт обследование многоквартирных домов для актуализации очередности проведения запланированных работ с учётом фактического состояния сооружений. На данном этапе регоператором сформирован список из 699 объектов, которые первоочерёдно пройдут через данную процедуру в 2025 году.

В список вошли МКД на территории Волгограда, Волжского, Камышина, Елани, Котово и других крупных населённых пунктов региона.

Примечательно, что специалисты проведут не полноценное инструментальное обследование, а лишь визуальное. Согласно проекту договора, размещённому 3 сентября на Госзакупках, победителю конкурса предстоит обратить внимание на фундамент, фасад, подвал, крышу, перекрытия и инженерные сети.

Отдельно в проекте госконтракта прописано требование о строгой конфиденциальности полученной информации. Результаты будут засекречены как от собственников, так и от любых иных третьих лиц. Все данные будут стекаться исключительно в фонд, который и будет ими потом распоряжаться по своему усмотрению.

Отметим, на визуальный осмотр 699 домов из бюджета регионального фонда капитального ремонта выделено 48,7 млн рублей. Исполнитель будет отобран к 20 сентября. Работы должны быть выполнены к 15 декабря 2025 года.