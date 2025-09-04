Общество

«Может, мы не в Волгограде живем?»: читатели ИА «Высота 102» назвали свои настоящие зарплаты

Читатели ИА «Высота 102» обсуждают информацию Росстата об уровне средней зарплаты в регионе. Более 1400 человек приняли участие в опросе в телеграм-канале информагентства, ответив на вопрос, сколько получают они на самом деле. 

15% опрошенных сообщили, что зарабатывают меньше 20 тысяч в месяц. 24% участников опроса заявили о зарплате от 20 до 30 тысяч рублей. Еще 18% зарабатывают от 30 до 40 тысяч, а 15% – от 40 до 50 тысяч рублей. 9% участников опроса ИА «Высота 102» сообщили, что размер их получки составляет от 50 до 60 тысяч рублей. А 19% опрошенных заявили, что зарабатывают от 60 тысяч рублей и больше.

При этом читатели активно комментируют тему об уровне зарплат. Автор одного из комментариев, например, поделилась, что она с мужем в Европе получает в пересчете на рубли 500 тысяч на двоих. Большинство пользователей при этом выразили возмущение опубликованными данными.

- Одни едят капусту, другие мясо, а, если  сложить, то все едят голубцы, - цитата из одного комментария.

- Читаю и думаю, я, наверное, не в той области живу, где такие зарплаты. Или Жирновский район к Волгоградской области не относится, - еще один пост.

- Видимо, я не в Волгоградской области живу, - вторит предыдущему читателю еще один подписчик ТГ.

Напомним, Росстат сообщил, что размер средней зарплаты в Волгоградской области в июне составил 69 733 рубля. Это на 808 рублей больше, чем в мае.

Фото V102.RU (архив) 

Комментарии
