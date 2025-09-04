Общество

Следы нарушителей искали под землей в СНТ на севере Волгограда

Общество 04.09.2025 10:36
0
04.09.2025 10:36


В Волгограде по инициативе службы безопасности «Концессий водоснабжения» специалисты обследовали 4 километра дачного водовода на территории СНТ в Тракторозаводском районе. Целью выезда контролеров стала проверка сетей на наличие незаконных врезок. Ориентироваться на проселочных дорогах помогают карты с указанием всех объектов водоснабжения.

Как рассказали ИА «Высота 102» в ресурсоснабжающей компании, такие рейды проводятся регулярно. Специалисты уделяют внимание не только водоводам с питьевой, но и с технической водой. К слову, общая протяжённость сетей с водой для полива в Волгограде – около 65 километров. 


Объектами проверок специалистов становятся чаще всего колодцы. Каждый из них вскрывают, проверяют трубы, задвижки, целостность пломб.  

– Если во время проверки находим врезку, то проверяем законность ее подключения. В противном случае составляем предписание для собственника. Если собственник не выполнил указанные условия, то ему начисляется штраф за незаконное пользование ресурсом, – рассказал ведущий инженер отдела контроля отпуска водных ресурсов «Концессий водоснабжения» Николай Батилов.

Фиксированных штрафов за самовольные врезки нет. Они рассчитываются, исходя из максимальной пропускной способности трубы, а также круглосуточного расхода в течение последних 3-х лет. 

Во время проверки, которая состоялась накануне на севере Волгограда, несанкционированных подключений не обнаружили. Но это, утверждают в «Концессиях», большая редкость, так как в последнее время нарушения выявляют все чаще. Только за первое полугодие 2025 года специалисты отдела контроля отпуска водных ресурсов «Концессий водоснабжения» обнаружили почти 200 незаконных врезок в водовод в разных районах Волгограда. Для сравнения: за весь 2024 год было обнаружено всего 156 нарушений.


Отметим, что незаконно присоединяясь к сетям, волгоградцы не просто воруют ресурс, но и увеличивают нагрузку на систему. Это, в свою очередь, может привести к авариным ситуациям. 

Узаконить подключение можно с помощью договора. Заявки принимают в центральном офисе ООО «КВ» на ул. Пархоменко. Документы можно оформить и на сайте компании. Второе, что нужно, – подготовить техническую документацию. После проверки всех документов услуга станет законной. 

Фото: пресс-служба КВ 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
04.09.2025 13:21
Общество 04.09.2025 13:21
Комментарии

0
Далее
Общество
04.09.2025 12:31
Общество 04.09.2025 12:31
Комментарии

0
Далее
Общество
04.09.2025 11:08
Общество 04.09.2025 11:08
Комментарии

0
Далее
Общество
04.09.2025 08:53
Общество 04.09.2025 08:53
Комментарии

0
Далее
Общество
04.09.2025 08:28
Общество 04.09.2025 08:28
Комментарии

0
Далее
Общество
04.09.2025 07:44
Общество 04.09.2025 07:44
Комментарии

0
Далее
Общество
04.09.2025 07:36
Общество 04.09.2025 07:36
Комментарии

0
Далее
Общество
04.09.2025 07:19
Общество 04.09.2025 07:19
Комментарии

0
Далее
Общество
04.09.2025 07:00
Общество 04.09.2025 07:00
Комментарии

0
Далее
Общество
04.09.2025 06:34
Общество 04.09.2025 06:34
Комментарии

0
Далее
Общество
04.09.2025 06:23
Общество 04.09.2025 06:23
Комментарии

0
Далее
Общество
04.09.2025 05:46
Общество 04.09.2025 05:46
Комментарии

0
Далее
Общество
03.09.2025 21:13
Общество 03.09.2025 21:13
Комментарии

0
Далее
Общество
03.09.2025 20:49
Общество 03.09.2025 20:49
Комментарии

0
Далее
Общество
03.09.2025 19:28
Общество 03.09.2025 19:28
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

13:21
Гостей феста #ТриЧетыре накормят надувными чебуреками, буррито и жареным мороженымСмотреть фотографии
13:04
Следком организовал проверку по факту гибели волгоградца в ночном пожареСмотреть фотографии
12:54
Главный тренер «Ротора» Бояринцев: «Для выхода в РПЛ нужно обрести стабильность»Смотреть фотографии
12:49
Волгоградские топ-менеджеры стройфирм попросили Мосгорсуд о свободеСмотреть фотографии
12:36
В Волгограде водитель мопеда воткнулся в гламурный джип: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
12:36
Собрано уже 5,3 млн тонн волгоградского зернаСмотреть фотографии
12:33
«Могут прятать лица»: ФСИН объявило в розыск двоих молодчиковСмотреть фотографии
12:31
Экс-президенту «Ротора» Владимиру Горюнову исполнилось 76 летСмотреть фотографии
11:47
Замглавы района Торгашин идет под суд в Волгограде за разбазаривание бюджетных миллионовСмотреть фотографии
11:36
T2 создаст яркое пространство для гостей молодежного фестиваля #ТриЧетыре в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:27
Волгоградку осудили за гибель на пожаре троих приемных детей и их бабушкиСмотреть фотографии
11:08
Происшествием с пропавшей 1 сентября школьницей в Волгограде занялась прокуратураСмотреть фотографии
10:46
Андрей Бочаров обсудил социально-экономическое развитие регионаСмотреть фотографии
10:36
Следы нарушителей искали под землей в СНТ на севере ВолгоградаСмотреть фотографии
10:25
Играем в долгую? Эксперты назвали четыре способа, которые помогут волгоградцам приумножить накопленияСмотреть фотографии
10:19
Один человек погиб и один пострадал в ночном пожаре на юге ВолгоградаСмотреть фотографии
09:39
Все – случайные люди: суд в тайне отберет присяжных по делу водителя ПакаСмотреть фотографии
08:53
Россельхознадзор забраковал 190 кг волгоградской моцареллыСмотреть фотографии
08:28
4 БПЛА сбили над Волгоградской областью к утру 4 сентябряСмотреть фотографии
08:08
Яйца неожиданно подорожали в Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:03
В России заработал сервис для защиты детей и пенсионеров от мошенниковСмотреть фотографии
07:44
Бочаров заявил об отсутствии последствий после сбития 2 БПЛАСмотреть фотографии
07:36
Росавиация разрешила работу аэропорта ВолгоградаСмотреть фотографии
07:19
Силы ПВО сбили 2 БПЛА в Волгоградской областиСмотреть фотографии
07:00
В Волгоградской области похоронят погибшего в 2024 году на СВО Александра ЛебедеваСмотреть фотографии
06:34
Под Волгоградом открыли новый спецприемник на 30 арестантовСмотреть фотографии
06:23
Из Михайловской ЦРБ уволился главврач Вячеслав БуяновСмотреть фотографии
06:05
Дизтопливо подорожало в Волгограде на 10 копеекСмотреть фотографии
05:46
2 авиарейса отменили в Волгограде из-за плана «Ковер»Смотреть фотографии
21:33
«Матч – огонь!»: «Ротор» на выезде разгромил «Чайку» со счетом 6:0 Смотреть фотографии
 