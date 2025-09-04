Следы нарушителей искали под землей в СНТ на севере Волгограда





В Волгограде по инициативе службы безопасности «Концессий водоснабжения» специалисты обследовали 4 километра дачного водовода на территории СНТ в Тракторозаводском районе. Целью выезда контролеров стала проверка сетей на наличие незаконных врезок. Ориентироваться на проселочных дорогах помогают карты с указанием всех объектов водоснабжения.

Как рассказали ИА «Высота 102» в ресурсоснабжающей компании, такие рейды проводятся регулярно. Специалисты уделяют внимание не только водоводам с питьевой, но и с технической водой. К слову, общая протяжённость сетей с водой для полива в Волгограде – около 65 километров.





Объектами проверок специалистов становятся чаще всего колодцы. Каждый из них вскрывают, проверяют трубы, задвижки, целостность пломб.

– Если во время проверки находим врезку, то проверяем законность ее подключения. В противном случае составляем предписание для собственника. Если собственник не выполнил указанные условия, то ему начисляется штраф за незаконное пользование ресурсом, – рассказал ведущий инженер отдела контроля отпуска водных ресурсов «Концессий водоснабжения» Николай Батилов.

Фиксированных штрафов за самовольные врезки нет. Они рассчитываются, исходя из максимальной пропускной способности трубы, а также круглосуточного расхода в течение последних 3-х лет.

Во время проверки, которая состоялась накануне на севере Волгограда, несанкционированных подключений не обнаружили. Но это, утверждают в «Концессиях», большая редкость, так как в последнее время нарушения выявляют все чаще. Только за первое полугодие 2025 года специалисты отдела контроля отпуска водных ресурсов «Концессий водоснабжения» обнаружили почти 200 незаконных врезок в водовод в разных районах Волгограда. Для сравнения: за весь 2024 год было обнаружено всего 156 нарушений.





Отметим, что незаконно присоединяясь к сетям, волгоградцы не просто воруют ресурс, но и увеличивают нагрузку на систему. Это, в свою очередь, может привести к авариным ситуациям.

Узаконить подключение можно с помощью договора. Заявки принимают в центральном офисе ООО «КВ» на ул. Пархоменко. Документы можно оформить и на сайте компании. Второе, что нужно, – подготовить техническую документацию. После проверки всех документов услуга станет законной.

Фото: пресс-служба КВ