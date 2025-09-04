Общество

Каким увидят Волгоград участники феста #ТриЧетыре: фото

Общество 04.09.2025 16:32
В Волгограде завершаются последние приготовления к открытию молодежного фестиваля #ТриЧетыре, которое состоится 5 сентября. Верхняя и нижняя террасы набережной, а также Аллея Героев украшены флагами и плакатами с символикой фестиваля. 

Каким увидят центр Волгограда гости и участники феста из регионов России и зарубежных стран, – в фоторепортаже Геннадия Гуляева. 

Напомним, что в 2025 году молодежный фестиваль в Волгограде впервые станет интернациональном. В мероприятиях примут представители молодого поколения из 15 стран, в том числе, Казахстана, Сербии и Белоруссии.  


Фестиваль #ТриЧетыре охватит в этом году большую часть центра Волгограда. Всего, как ранее сообщало ИА «Высота 102», запланировано шесть основных локаций. Они разместятся на верхней и нижней террасах набережной в границах от улицы Краснознаменской до улицы им. 7-й Гвардейской, в амфитеатре, у музея-панорамы «Сталинградская битва» и на стадионе «Волгоград Арена». 

Также будет задействован региональный оборонно-спортивный лагерь «Авангард» в Среднеахтубинском районе и Комсомольский сад в центре Волгограда. Для участников и гостей будут работать более 70 досуговых и познавательных площадок. Откроет главное событие молодежи всего региона масштабная патриотическая акция, приуроченная к 80-летнему юбилею Великой Победы. Слоганом фестиваля станет девиз «Семья. Родина. Победа».

Сегодня, накануне открытия трехдневного феста, на ул. Чуйкова в Волгограде можно заметить полное отсутствие автомобилей. Проезд для транспорта здесь закрыт в границах улиц Краснознаменская – Комсомольская. Напомним, что с 22:00 4 сентября по 23:00 6 сентября свободной от автомобилей станет и улица Советская в границах от ул. Краснознаменской до ул. Порт-Саида. 


С 22:00 4 сентября до 15:00 7 сентября пешеходный режим будет действовать и на Нулевой продольной магистрали от ул. Калинина до ул. 7-й Гвардейской, а также на прилегающих к ней участках улиц Краснознаменской и Комсомольской. С 22:00 5 сентября до 24:00 6 сентября движение, остановка и стоянка транспортных средств на участке улицы им. Чуйкова в границах улиц Наумова и Пражской будет ограничена.


Еще одна пешеходная зона будет действовать с 20:00 5 сентября до 09:30 6 сентября по улицам: Мира, Володарского, Гоголя, Ленина, Аллее Героев. 

На все площадки фестиваля его гости и участники буду проходить через специальные рамки в целях безопасности. Сегодня специалисты завершают монтаж оборудования. 


Познакомиться с полной программой фестиваля вы сможете в специальном материале ИА «Высота 102»






