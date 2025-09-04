T2 создаст яркое пространство для гостей молодежного фестиваля #ТриЧетыре в Волгограде





Оператор поддержит фестиваль #ТриЧетыре – крупнейшее событие для молодежи, которое пройдет в Волгограде. Компания 5 и 6 сентября представит на верхней террасе Центральной набережной креативную бренд-зону, на которой гости мероприятия смогут комфортно отдохнуть, зарядить смартфоны, а также сделать яркие фотографии.

T2 продолжает поддерживать мероприятия, направленные на развитие молодежных и образовательных проектов. Оператор выступит партнером крупнейшего фестиваля #ТриЧетыре, который пройдет в Волгограде в четвертый раз.

Масштабное событие традиционно соберет в одном месте тысячи школьников, студентов и молодых профессионалов, готовых продемонстрировать свои таланты и достижения. В программе: соревновательный и досуговый блоки, концерты, мастер-классы, работа развлекательных и гастрономических площадок, спортивные активности, выставки и презентации книг. В этом году #ТриЧетыре впервые получил международный статус – участие подтвердили представители около десяти стран.

T2 представит гостям фестиваля специальную бренд-зону: она будет доступна для посещения 5 и 6 сентября с 10:00 до 18:00. Посетители площадки смогут комфортно отдохнуть, зарядить гаджеты, сделать фотографии в яркой фотозоне и оценить мгновенную печать снимков, сделанных с помощью камеры с элементами искусственного интеллекта. Гости пространства также получат в подарок стильные неоновые очки. Кроме того, специалисты Т2 проконсультируют всех желающих по вопросам тарифов и услуг.

Поддержка молодежных инициатив – стратегическое направление работы T2 в Волгоградской области. Компания активно сотрудничает с крупными университетами региона – ВолГУ и ВолгГТУ, а также выступает партнером важных образовательных и культурных проектов. Такой подход позволяет не только формировать современное образовательное пространство, но и создавать для молодежи реальные возможности для развития и самореализации.

Евгений Брюзгин, директор волгоградского филиала T2:

– Мы в T2 уверены, что молодежь – главный драйвер общественной жизни. Фестиваль #ТриЧетыре собирает тех, кто не боится действовать, создавать и пробовать новое. Для нас важно поддерживать таких ребят, в том числе создавать для них пространства для общения, креатива и ярких впечатлений. Подобные мероприятия открывают перед молодежью новые горизонты и дарят бесценный опыт, который останется с ними на всю жизнь. T2, как социально ответственная компания, рада внести свой вклад в реализацию этого масштабного проекта.

Фото: Т2

Реклама. ООО «Т2 Мобайл». ИНН 7743895280 erid: 2SDnjeiUYWr