Россельхознадзор забраковал 190 кг волгоградской моцареллы





В Волгоградской области предприниматель произвел партию нелогичной продукции из молочного сырья. По данным межрегионального управления Россельхознадзора, нарушение было выявлено в Октябрьском районе.

Согласно данным компонента «Меркурий» установлено, что ветеринарным специалистом на площадке предпринимателя оформлен производственный сертификат на молочную продукцию, где процент белка в готовой продукции больше, чем в сырье. Так, из 900 кг молока с содержанием массовой доли белка 3,4 % выработано 190 кг сыра «моцарелла» с содержанием белка 24%. При расчете количества белка в сырье масса этого компонента составила 30,6 кг, а в готовой продукции его оказалось больше - 45,6 кг.



В связи с обнаружением нарушения в сфере прослеживаемости продукции предприниматель получил предостережение. Кроме того, в адрес комитета ветеринарии области и природоохранную прокуратуру направлены соответствующие материалы для принятия мер. Производственный сертификат на сыр аннулирован.



