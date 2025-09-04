Главный тренер «Ротора» Бояринцев: «Для выхода в РПЛ нужно обрести стабильность»





Главный тренер «Ротора» Денис Бояринцев на пресс-конференции по итогам матча с «Чайкой» в восьмом туре Первой лиги прокомментировал исход встречи, в которой волгоградская команда одержала победу со счетом 6:0.

Напомним, в первом тайме гости отличились после розыгрышей аута и углового.

– Ключевыми стали наши два стандарта. Мы их наигрывали, они сработали. Это не может не радовать. Они дали нам определенное преимущество, потому что с игры мы свои моменты не использовали в первом тайме. Наверное, стали действовать более раскованно. Боялся, что во второй половине можем выйти успокоенными. Такой счет считается самым скользким. Отдать должное ребятам - доработали игру до конца. Хорошая реализация во втором тайме. Многое получилось, поэтому такой результат, – прокомментировал итоги матча наставник «Ротора».

Бояринцев отметил, что выпустил авторов двух голов Арбузова и Хохлачёва в стартовом составе в том числе и потому, что оба ранее играли за «Чайку» и хорошо знают эту команду.

– «Чайка» для «Ротора» неудобный соперник. Я еще здесь не выигрывал, первая победа моя. И с другими клубами приезжал сюда. Поставили двух футболистов, которые знают «Чайку» изнутри. У них получилось отличиться, поэтому рад за ребят. У нас неплохая конкуренция. Сейчас «тройник» непростой (три матча за неделю). Плотный график. И с Хабаровском придется голову поломать. Многие ребята заслуживают место в составе. Каждый получает свой шанс практически. Ярослав и Саша его использовали. Провели хорошую игру плюс отметились голевыми действиями, – подчеркнул специалист.

Тренерский штаб «Чайки» в матче с волгоградской командой решил использовать экспериментальную схему с пятью защитниками, чем удивил своих соперников.

– Это было для нас неожиданно. Они и на разминке завуалировали тройку. Разыгрывали разные ситуации, и было непонятно, что окажется три центральных защитника. По ходу матча мы смогли вовремя организоваться в определенный прессинг. Поняли структуру, как команда выходит из обороны от вратаря. Мы структурно начали правильно перемещаться. Во втором тайме «Чайка» отказалась от выбранной схемы из-за результата, – заявил Бояринцев.

Главному тренеру «Ротора» пришлось, по его словам, провести определенную работу, чтобы волгоградские футболисты избежали недооценки соперника.

– Настраивал ребят на серьезную игру. Перед самым выходом на поле без лишних накруток указал игрокам, что, если мы распустим этих молодых футболистов, то они завезут здесь. В каждой игре, несмотря на счет, с той же «Уфой», Тулой команда создает свои моменты, но, к сожалению, не реализовывает. При счете 1:0 у «Чайки» тоже был хороший момент. Игра могла по разному сценарию пойти. Мы рады победе и результату, но такое количество голов не прогнозируется, – рассказал наставник гостей.

Денис Бояринцев также обозначил условия, которые позволят волгоградскому клубу всерьез претендовать на выход в РПЛ.

– Для повышения в классе нам нужно давать стабильный результат. Команда у нас хорошая по подбору игроков. Мы вполне можем побороться за четверку. Могут быть такие матчи, как с «Торпедо», а через неделю можно сыграть с Костромой и получить два гола с двух ударов. Необходимы стабильные игра и набор очков. Это рецепт успеха. Нужно стабилизировать результат, особенно в домашних матчах. Тогда появятся хорошие шансы на попадание в стыковые игры хотя бы. Для нас это было бы здорово, – отметил главный тренер «Ротора».

В следующем туре «Ротор» 7 сентября на «Волгоград Арене» сыграет с хабаровским СКА. Начало матча в 18-00 ч.