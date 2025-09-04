Спорт

Главный тренер «Ротора» Бояринцев: «Для выхода в РПЛ нужно обрести стабильность»

Главный тренер «Ротора» Денис Бояринцев на пресс-конференции по итогам матча с «Чайкой» в восьмом туре Первой лиги прокомментировал исход встречи, в которой волгоградская команда одержала победу со счетом 6:0. 

Напомним, в первом тайме гости отличились после розыгрышей аута и углового.

– Ключевыми стали наши два стандарта. Мы их наигрывали, они сработали. Это не может не радовать. Они дали нам определенное преимущество, потому что с игры мы свои моменты не использовали в первом тайме. Наверное, стали действовать более раскованно. Боялся, что во второй половине можем выйти успокоенными. Такой счет считается самым скользким. Отдать должное ребятам - доработали игру до конца. Хорошая реализация во втором тайме. Многое получилось, поэтому такой результат, – прокомментировал итоги матча  наставник «Ротора». 

Бояринцев отметил, что выпустил авторов двух голов Арбузова и Хохлачёва в стартовом составе в том числе и потому, что оба ранее играли за «Чайку» и хорошо знают эту команду. 

– «Чайка» для «Ротора» неудобный соперник. Я еще здесь не выигрывал, первая победа моя. И с другими клубами приезжал сюда. Поставили двух футболистов, которые знают «Чайку» изнутри. У них получилось отличиться, поэтому рад за ребят. У нас неплохая конкуренция. Сейчас «тройник» непростой (три матча за неделю). Плотный график. И с Хабаровском придется голову поломать. Многие ребята заслуживают место в составе. Каждый получает свой шанс практически. Ярослав и Саша его использовали. Провели хорошую игру плюс отметились голевыми действиями, – подчеркнул специалист. 

Тренерский штаб «Чайки» в матче с волгоградской командой решил использовать экспериментальную схему с пятью защитниками, чем удивил своих соперников.

Это было для нас неожиданно. Они и на разминке завуалировали тройку. Разыгрывали разные ситуации, и было непонятно, что окажется три центральных защитника. По ходу матча мы смогли вовремя организоваться в определенный прессинг. Поняли структуру, как команда выходит из обороны от вратаря. Мы структурно начали правильно перемещаться. Во втором тайме «Чайка» отказалась от выбранной схемы из-за результата, – заявил Бояринцев.

Главному тренеру «Ротора» пришлось, по его словам, провести определенную работу, чтобы волгоградские футболисты избежали недооценки соперника. 

Настраивал ребят на серьезную игру. Перед самым выходом на поле без лишних накруток указал игрокам, что, если мы распустим этих молодых футболистов, то они завезут здесь. В каждой игре, несмотря на счет, с той же «Уфой», Тулой команда создает свои моменты, но, к сожалению, не реализовывает. При счете 1:0 у «Чайки» тоже был хороший момент. Игра могла по разному сценарию пойти. Мы рады победе и результату, но такое количество голов не прогнозируется, – рассказал наставник гостей. 

Денис Бояринцев также обозначил условия, которые позволят волгоградскому клубу всерьез претендовать на выход в РПЛ.

Для повышения в классе нам нужно давать стабильный результат. Команда у нас хорошая по подбору игроков. Мы вполне можем побороться за четверку. Могут быть такие матчи, как с «Торпедо», а через неделю можно сыграть с Костромой и получить два гола с двух ударов. Необходимы стабильные игра и набор очков. Это рецепт успеха. Нужно стабилизировать результат, особенно в домашних матчах. Тогда появятся хорошие шансы на попадание в стыковые игры хотя бы. Для нас это было бы здорово, – отметил главный тренер «Ротора».  

В следующем туре «Ротор» 7 сентября на «Волгоград Арене» сыграет с хабаровским СКА. Начало матча в 18-00 ч.

Фото Андрей Поручаев V102.RU

