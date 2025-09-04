Волгоградцы массово жалуются на отключение мобильного интернета





4 сентября в Волгограде произошёл массовый сбой в работе мобильного интернета. По информации волгоградев, доступа в сеть лишились практически все абоненты на территории областного центра.

- Перебои начались около 11 часов, а после полудня интернет пропал полностью. Пыталась уточнить в контактном центре оператора, что происходит, но время ожидания специалиста сейчас около часа. Дождаться ответа невозможно. Разговаривала с коллегами, проблема судя по всему, у всех операторов. Сейчас доступны только телефонные вызовы, - рассказала журналистам жительница Краснооктябрьского района.

Отсутствие мобильного интернета волгоградцы активно обсуждают в социальных сетях. Горожане сообщают, что доступ в сеть также отсутствует в Красноармейском, Кировском, Советском, Центральном и Тракторозаводском районах. Отдельные пользователи сообщают и о проблемах со звонками и отправкой СМС.

Напомним, ранее в июле 2025 года власти Волгоградской области сообщали, что на территории региона могут наблюдаться краткосрочные ограничения на доступ к мобильному интернету.

– Просим жителей Волгоградской области отнестись к данным мерам с пониманием. Поскольку это напрямую связано с безопасностью жителей и объектов инфраструктуры, – подчёркивалось тогда в комментарии комитета информационных технологий.

Отметим, на случай подобных ограничений власти подготовили карту бесплатных точек доступа Wi-Fi на территории региона.