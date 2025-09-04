Общество

Экс-президенту «Ротора» Владимиру Горюнову исполнилось 76 лет

Общество 04.09.2025 12:31
Сегодня, 4 сентября, свой день рождения отмечает Владимир Дмитриевич Горюнов - футбольный функционер, чья жизнь была тесно связана с «Ротором» в период рассвета и успешных результатов волгоградского футбола на российской арене.

Владимир Горюнов трудился на различных должностях, работал администратором команды, а в 1990 году занял должность президента «Ротора». Под его руководством волгоградский клуб дважды становился серебряным призёром чемпионатов России, один раз завоевывал бронзовые награды национального чемпионата, выходил в финал Кубка России и Кубка первой лиги СССР. Также «Ротор» успешно представлял нашу страну в еврокубках. 

Знаменитые матчи с английским клубом «Манчестер Юнайтед», французским «Нантом», итальянским «Лацио» и другими европейскими соперниками, которые проходили на Центральном стадионе в Волгограде, местные болельщики с теплом вспоминают до сих пор. 

Редакция ИА «Высота 102» желает Владимиру Дмитриевичу, оставившему значительный след в истории волгоградского и российского футбола, здоровья, долголетия, личного и семейного счастья.

