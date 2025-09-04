В Волгограде эвакуировали посетителей торговых центров

Сегодня, 4 сентября, в Волгограде эвакуировали посетителей и персонал нескольких торговых центров, сообщает V102.RU со ссылкой на очевидцев.

Так, волгоградцы рассказали о эвакуации ТРЦ «Пирамида» в Центральном районе и ТРК «Семь звезд» в Тракторозаводском районе. К зданиям, как утверждают очевидцы, прибыли машины оперативных служб. Проводится проверка.

В торговом центре «Пирамида» эту информацию подтвердили, отметив, что к данному часу эвакуация завершилась и все вернулись на свои места. Причины здесь комментировать отказались, пояснив, что не дают такую информацию по телефону.

В ТРК «Семь звезд» дозвониться не удалось - телефоны здесь не отвечают.

