Телеком

К началу учебного года модернизировали сеть на студенческих проспектах Волгограда

Телеком 02.09.2025 15:29
0
02.09.2025 15:29


Новые базовые станции появились на проспекте Ленина, одной из самых длинных улиц в России, и Университетском проспекте. Здесь сосредоточены десятки школ, лицеев и гимназий, а также ведущие ВУЗы региона – ВолгГТУ, ВГСПУ, ВолГУ, Волгоградский государственный медицинский университет, Академия МВД, ВолгГАУ, Федеральный научный центр агроэкологии РАН и другие учебные заведения. Об этом говорится в сообщении компании МТС.
По данным технических специалистов, благодаря обновлению телеком-инфраструктуры студенты, школьники и педагоги смогут пользоваться онлайн-сервисами для учебы, общения и работы, быстро находить нужную информацию, подключаться к образовательным платформам и решать повседневные задачи. А жители прилегающих районов – не зависеть от возросшей нагрузки на сеть в связи с возвращением тысяч студентов и школьников к учебе.
Рост нагрузки на сеть в начале учебного года и связанную с этим необходимость модернизации сети подтвердила директор компании в Волгоградской области Наталья Сахарова. Она также уточнила, что определить, где именно требуется модернизация сети в зависимости от сезонности и других условий, позволяет цифровая аналитика на основе Big Data. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Телеком
02.09.2025 16:31 Реклама
Телеком 02.09.2025 16:31 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
02.09.2025 13:40 Реклама
Телеком 02.09.2025 13:40 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
29.08.2025 14:30 Реклама
Телеком 29.08.2025 14:30 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
29.08.2025 13:21
Телеком 29.08.2025 13:21
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
28.08.2025 15:22 Реклама
Телеком 28.08.2025 15:22 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
28.08.2025 10:09 Реклама
Телеком 28.08.2025 10:09 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
27.08.2025 15:53 Реклама
Телеком 27.08.2025 15:53 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
27.08.2025 12:34 Реклама
Телеком 27.08.2025 12:34 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
26.08.2025 17:39 Реклама
Телеком 26.08.2025 17:39 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
26.08.2025 11:04 Реклама
Телеком 26.08.2025 11:04 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
25.08.2025 15:52 Реклама
Телеком 25.08.2025 15:52 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
25.08.2025 12:48
Телеком 25.08.2025 12:48
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
22.08.2025 16:26 Реклама
Телеком 22.08.2025 16:26 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
22.08.2025 13:31 Реклама
Телеком 22.08.2025 13:31 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
21.08.2025 15:12 Реклама
Телеком 21.08.2025 15:12 Реклама
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

17:02
Лето, прощай? В Волгоградской области похолодает до +6 градусовСмотреть фотографии
16:23
Участники «Сталинградского призыва» стали инструкторами на этапе «Путь ВОИНа»Смотреть фотографииCмотреть видео
16:21
Суд в Волгограде обязал горе-мать вернуть похищенные у сына детские выплатыСмотреть фотографии
15:54
Поселок под Волгоградом на 2 недели остался без горячей водыСмотреть фотографии
15:30
В Волгограде пройдет турнир, посвященный памяти легендарного футболиста Льва ЯшинаСмотреть фотографии
15:29
К началу учебного года модернизировали сеть на студенческих проспектах ВолгоградаСмотреть фотографии
14:54
Спорт, искусство и известные гости: чем удивит фестиваль #ТриЧетыре в Волгограде в 2025 годуСмотреть фотографии
14:14
ИВЦ ЖКХ и ТЭК разыграет 3999 рублей за подписку на электронную квитанциюСмотреть фотографии
13:48
Волгоградец утонул в Астраханской областиСмотреть фотографии
13:30
ФСБ уложила лицом в пол волгоградца за поддержку украинских террористов в СетиСмотреть фотографииCмотреть видео
13:28
СК: в Волгограде предприниматель утаил от налоговой 12 миллионов рублейСмотреть фотографии
13:12
Полиция нашла хозяйку алабая, покусавшего 5 человек под ВолгоградомСмотреть фотографии
13:09
«Долина» отметила 10-летие: праздник для жителей и новая веха в развитии ВолгоградаСмотреть фотографии
12:18
Алабай покусал пять человек в Светлом Яре под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
12:11
Байкер разбился насмерть в Камышине Волгоградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
12:00
Волгоградская область нарастила инвестиции до 141 млрд рублейСмотреть фотографии
11:39
В Волгограде чиновника от образования наказали за нарушение прав ребенка участника СВОСмотреть фотографии
11:06
15 кг творога из неизвестного сырья забраковали в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:50
Волгоградцы обвинили автохамов в жутких пробках на ул. НевскойСмотреть фотографии
10:01
За долги перед энергетиками в Волгограде арестовали виварииСмотреть фотографии
09:41
Волгоградский предприниматель Михаил Грачев посетил «Уголек»Смотреть фотографии
09:36
«Никого не было, чтобы помочь»: сын нашел мертвым отца на берегу ДонаСмотреть фотографии
09:20
Семь сотен тысяч мальков осетровых отправили выживать в Волгоградском водохранилищеСмотреть фотографии
09:07
Легенда баскетбола Андрей Кириленко наградил волгоградскую академию «Титаны»Смотреть фотографии
08:45
Ликвидируют и построят: новую программу обращения с отходами на 14,5 млрд руб. утвердили в Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:09
Анна Елисеева из мэрии Волгограда обжаловала продление ареста в МосквеСмотреть фотографии
08:05
Пешеходов в центре Волгограда огородили от потока машинСмотреть фотографии
06:46
Дело о хищении пенсий у стариков в Урюпинске: появились новые пострадавшиеСмотреть фотографии
06:10
Волгоградские дзюдоисты завоевали три медали на российских соревнованияхСмотреть фотографии
21:20
В России с 1 сентября заработал период охлаждения при выдаче кредитовСмотреть фотографии
 