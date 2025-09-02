



Новые базовые станции появились на проспекте Ленина, одной из самых длинных улиц в России, и Университетском проспекте. Здесь сосредоточены десятки школ, лицеев и гимназий, а также ведущие ВУЗы региона – ВолгГТУ, ВГСПУ, ВолГУ, Волгоградский государственный медицинский университет, Академия МВД, ВолгГАУ, Федеральный научный центр агроэкологии РАН и другие учебные заведения. Об этом говорится в сообщении компании МТС.

По данным технических специалистов, благодаря обновлению телеком-инфраструктуры студенты, школьники и педагоги смогут пользоваться онлайн-сервисами для учебы, общения и работы, быстро находить нужную информацию, подключаться к образовательным платформам и решать повседневные задачи. А жители прилегающих районов – не зависеть от возросшей нагрузки на сеть в связи с возвращением тысяч студентов и школьников к учебе.

Рост нагрузки на сеть в начале учебного года и связанную с этим необходимость модернизации сети подтвердила директор компании в Волгоградской области Наталья Сахарова. Она также уточнила, что определить, где именно требуется модернизация сети в зависимости от сезонности и других условий, позволяет цифровая аналитика на основе Big Data.



