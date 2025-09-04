В соцсетях распространяется приказ Облкомобразования, в котором говорится об усилении контроля за военнослужащими на территории школ Волгоградской области. Как передает V102.RU, ресурс «Война с фейками» называет этот «документ» подделкой.

В этом поддельном приказе, в частности, указано, что директорам школ или уполномоченным лицам нужно провести разъяснительную беседу с преподавательским составом и учащимися 1-11 классов о недопущении тактильного контакта и/или уединения с военнослужащими и ветеранами на территории образовательного учреждения.

– Документ – фейк, который распространяют с «левых» страниц, чтобы дестабилизировать обстановку в регионе, – говорится в сообщении. – Настоящий приказ Nº 91 – «О внесении изменений в приказ комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области от 21 июля 2024 г. Nº 606» датирован 14 января 2025 года и ничего общего с подделкой не имеет.

Фото из архива V102.RU