В городе Жирновск Волгоградской области сегодня, 4 сентября, перекрыли дорогу из-за упавшей на проезжую часть опоры линии электропередачи вместе с проводами. Как сообщает V102.RU со ссылкой на очевидцев, бетонный столб рухнул после того, как его протаранил водитель на иномарке, предположительно марки Nexia.





- Он впереди ехал и как газанул, въехал в столб. У него аж колесо отвалилось. Столб сломал, провода поронял, дорога перекрыта, - сообщил очевидец ДТП, который снял последствия аварии на видео.

Водитель иномарки, которая снесла столб и дорожный указатель, на месте происшествия вел себя странно. Он зачем-то набросился на свою машину и пытался разбить стекло, а потом все бросил и пошел прямо по дороге.

- Он вообще невменяемый, - говорит автор видео. - Может, кто знает его? Позвоните, успокойте.

Информагентство обратилось за комментарием в ГУ МВД России по Волгоградской области.

Видео: «Еланский водитель ДТП и ЧП» / t.me