Телеком

МегаФон запускает безлимит на MAX

Телеком 02.09.2025 13:40 Реклама
0
02.09.2025 13:40 Реклама


Использование мессенджера MAXстало бесплатным для абонентов МегаФона. Теперь клиенты оператора могут переписываться и звонить через приложение, не беспокоясь о расходе мобильного интернета. 
Российский мессенджер MAX теперь входит в состав опции «Безлимит на мессенджеры», а также доступен в ряде других МегаСил, которые позволяют бесплатно пользоваться сервисами для обмена сообщениями. Если у абонента уже активированы подобные предложения, использование MAX не будет расходовать основной интернет-трафик и станет бесплатным по умолчанию.
Новым пользователям, а также тем, кто ранее не подключал МегаСилы, необходимо самостоятельно активировать эту возможность. Это можно сделать как в любом салоне связи МегаФона, так и дистанционно — через личный кабинет или по звонку в кол-центр. Всем новым абонентам предоставляется от трех до девяти МегаСил без дополнительной платы, в зависимости от выбранного тарифа.С подключенной услугой МегаСемья (объединение номеров близких в одном тарифе) «Безлимит на мессенджеры» доступен всем ее участникам.
Благодаря новой опции все тарифы МегаФона становятся не только более выгодными, но и функциональными, открывая дополнительные возможности для клиентов оператора без увеличения расходов. Теперь абоненты могут пользоваться новым сервисом, не беспокоясь о перерасходе средств.
MAX — национальный мессенджер и цифровая платформа пользовательских сервисов. В МАХ доступны аудио- и видеозвонки, чаты, голосовые сообщения, отправка больших файлов, денежные переводы, в тестовом режиме работают информационные каналы. На 19 августа в нем зарегистрировалось 18 миллионов пользователей. На мобильную операционную систему Android приходится 73% зарегистрированных пользователей, на iOS — 26% и 1% — на версии для ПК.
Фото: МегаФон
Реклама. ПАО «МегаФон» ИНН 7812014560, erid: F7NfYUJCUneTSU6HHUj3

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Телеком
02.09.2025 16:31 Реклама
Телеком 02.09.2025 16:31 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
02.09.2025 15:29
Телеком 02.09.2025 15:29
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
29.08.2025 14:30 Реклама
Телеком 29.08.2025 14:30 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
29.08.2025 13:21
Телеком 29.08.2025 13:21
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
28.08.2025 15:22 Реклама
Телеком 28.08.2025 15:22 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
28.08.2025 10:09 Реклама
Телеком 28.08.2025 10:09 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
27.08.2025 15:53 Реклама
Телеком 27.08.2025 15:53 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
27.08.2025 12:34 Реклама
Телеком 27.08.2025 12:34 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
26.08.2025 17:39 Реклама
Телеком 26.08.2025 17:39 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
26.08.2025 11:04 Реклама
Телеком 26.08.2025 11:04 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
25.08.2025 15:52 Реклама
Телеком 25.08.2025 15:52 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
25.08.2025 12:48
Телеком 25.08.2025 12:48
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
22.08.2025 16:26 Реклама
Телеком 22.08.2025 16:26 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
22.08.2025 13:31 Реклама
Телеком 22.08.2025 13:31 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
21.08.2025 15:12 Реклама
Телеком 21.08.2025 15:12 Реклама
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

17:02
Лето, прощай? В Волгоградской области похолодает до +6 градусовСмотреть фотографии
16:23
Участники «Сталинградского призыва» стали инструкторами на этапе «Путь ВОИНа»Смотреть фотографииCмотреть видео
16:21
Суд в Волгограде обязал горе-мать вернуть похищенные у сына детские выплатыСмотреть фотографии
15:54
Поселок под Волгоградом на 2 недели остался без горячей водыСмотреть фотографии
15:30
В Волгограде пройдет турнир, посвященный памяти легендарного футболиста Льва ЯшинаСмотреть фотографии
15:29
К началу учебного года модернизировали сеть на студенческих проспектах ВолгоградаСмотреть фотографии
14:54
Спорт, искусство и известные гости: чем удивит фестиваль #ТриЧетыре в Волгограде в 2025 годуСмотреть фотографии
14:14
ИВЦ ЖКХ и ТЭК разыграет 3999 рублей за подписку на электронную квитанциюСмотреть фотографии
13:48
Волгоградец утонул в Астраханской областиСмотреть фотографии
13:30
ФСБ уложила лицом в пол волгоградца за поддержку украинских террористов в СетиСмотреть фотографииCмотреть видео
13:28
СК: в Волгограде предприниматель утаил от налоговой 12 миллионов рублейСмотреть фотографии
13:12
Полиция нашла хозяйку алабая, покусавшего 5 человек под ВолгоградомСмотреть фотографии
13:09
«Долина» отметила 10-летие: праздник для жителей и новая веха в развитии ВолгоградаСмотреть фотографии
12:18
Алабай покусал пять человек в Светлом Яре под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
12:11
Байкер разбился насмерть в Камышине Волгоградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
12:00
Волгоградская область нарастила инвестиции до 141 млрд рублейСмотреть фотографии
11:39
В Волгограде чиновника от образования наказали за нарушение прав ребенка участника СВОСмотреть фотографии
11:06
15 кг творога из неизвестного сырья забраковали в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:50
Волгоградцы обвинили автохамов в жутких пробках на ул. НевскойСмотреть фотографии
10:01
За долги перед энергетиками в Волгограде арестовали виварииСмотреть фотографии
09:41
Волгоградский предприниматель Михаил Грачев посетил «Уголек»Смотреть фотографии
09:36
«Никого не было, чтобы помочь»: сын нашел мертвым отца на берегу ДонаСмотреть фотографии
09:20
Семь сотен тысяч мальков осетровых отправили выживать в Волгоградском водохранилищеСмотреть фотографии
09:07
Легенда баскетбола Андрей Кириленко наградил волгоградскую академию «Титаны»Смотреть фотографии
08:45
Ликвидируют и построят: новую программу обращения с отходами на 14,5 млрд руб. утвердили в Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:09
Анна Елисеева из мэрии Волгограда обжаловала продление ареста в МосквеСмотреть фотографии
08:05
Пешеходов в центре Волгограда огородили от потока машинСмотреть фотографии
06:46
Дело о хищении пенсий у стариков в Урюпинске: появились новые пострадавшиеСмотреть фотографии
06:10
Волгоградские дзюдоисты завоевали три медали на российских соревнованияхСмотреть фотографии
21:20
В России с 1 сентября заработал период охлаждения при выдаче кредитовСмотреть фотографии
 